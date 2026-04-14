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Le premier lot de MacBook Neo est entiÃ¨rement Ã©puisÃ©.
PubliÃ© le: 14/04/2026 @ 00:39:14: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon un mÃ©dia taÃ¯wanais, le stock initial du MacBook Neo Ã  599 $ est Ã©puisÃ©, contraignant Apple Ã  passer des commandes supplÃ©mentaires en urgence auprÃ¨s de Foxconn et Quanta Computer. Les dÃ©lais de livraison ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© repoussÃ©s Ã  mai et les prÃ©visions de ventes de cet ordinateur portable d'entrÃ©e de gamme ont Ã©tÃ© revues Ã  la hausse, passant de 7 Ã  10 millions d'unitÃ©s. L'un des facteurs limitant l'approvisionnement est le processeur A18 Pro qui Ã©quipe le MacBook Neo ; c'est ce processeur qui a permis Ã  Apple de maintenir le prix Ã  599 $. Il s'agit de puces dites Â« rejetÃ©es Â», dotÃ©es d'un GPU moins performant, utilisant un processeur graphique Ã  5 cÅ“urs au lieu du GPU Ã  6 cÅ“urs prÃ©sent dans la gamme iPhone 16 Pro.

Cependant, les stocks de ces processeurs chez Apple sont limitÃ©s, et l'entreprise pourrait Ãªtre contrainte de relancer la production pour rÃ©pondre Ã  la forte demande. Ceci, par consÃ©quent, risque de rÃ©duire encore davantage les marges dÃ©jÃ  faibles de l'appareil. Le MacBook Neo est dotÃ© d'un Ã©cran Liquid Retina de 13 pouces avec une rÃ©solution de 2408 x 1506 pixels et une luminositÃ© de 500 nits, des bordures fines, Touch ID, des haut-parleurs stÃ©rÃ©o compatibles avec l'audio spatial, une camÃ©ra frontale 1080p, un boÃ®tier en aluminium brillant et un clavier assorti Ã  la couleur de l'appareil. Toutefois, ce prix attractif a un prix : il ne possÃ¨de que deux ports USB Type-C aux fonctionnalitÃ©s diffÃ©rentes, le mÃªme processeur A18 Pro, 8 Go de RAM et un pavÃ© tactile mÃ©canique sans sensibilitÃ© Ã  la pression. Mais ce n'est pas tout.
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