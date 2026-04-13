Test Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2) - Jeu, set et match

PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 19:19:23: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Lles jeux Mario Tennis garantissent plusieurs heures de divertissement, que ce soit en solo ou entre amis. Le tennis est un sport passionnant, et son association avec l'univers de Mario offre des expÃ©riences captivantes qui durent des heures. Et si l'on ne voyait plus des athlÃ¨tes enflammer les courts avec leurs prouesses athlÃ©tiques exceptionnelles, on prÃ©fÃ©rerait voir des personnages comme les frÃ¨res Mario, les princesses Peach et Daisy, Bowser et toute la famille Koopa, et bien d'autres encore. AprÃ¨s tout, quand on joue au tennis avec Mario et ses amis, Ã§a dÃ©gÃ©nÃ¨re vite ! Ce n'est pas un jeu de services simples, mÃªme s'ils sont parfois impressionnants. Ce n'est pas juste un Ã©change de balles, de feintes, de tours et de manÅ“uvres. Il s'agit d'un jeu de sport oÃ¹ le choix du personnage, mais aussi celui de la raquette, sont dÃ©terminants. Mario et tous les autres personnages jouables possÃ¨dent un style de jeu et des statistiques propres, bien connus des fans de la sÃ©rie. DÃ©sormais, il ne suffit plus d'effectuer le bon mouvement ; le choix stratÃ©gique de la raquette est tout aussi important. Chaque raquette ayant ses propres caractÃ©ristiques, le joueur dÃ©couvrira trÃ¨s vite que les bons choix permettent de construire progressivement un match passionnant, voire plus encore.
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