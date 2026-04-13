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Nvidia envisagerait de racheter un grand fabricant de PC.
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 19:17:03: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieLes actions de Dell Technologies Inc. et de HP Inc. ont bondi suite Ã  un article du site web SemiAccurate indiquant que Nvidia Corp. cherchait Ã  rÃ©aliser une acquisition susceptible de Â« remodeler le paysage du PC Â». Le site web prÃ©cisait que Nvidia nÃ©gociait depuis plus d'un an le rachat d'une Â« grande entreprise Â». Dell et HP figurent parmi les principaux fabricants de PC au monde. HP, basÃ© Ã  Palo Alto, en Californie, dÃ©tenait 19 % du marchÃ© mondial au premier trimestre, juste derriÃ¨re Lenovo Group Ltd., qui dÃ©tenait prÃ¨s de 27 % de parts de marchÃ©, selon Gartner Inc., cabinet d'Ã©tudes de marchÃ©. Dell, basÃ© Ã  Round Rock, au Texas, possÃ©dait environ 17 % de parts de marchÃ©, d'aprÃ¨s ce mÃªme cabinet. Nvidia, l'entreprise la plus valorisÃ©e au monde, est le premier fabricant de puces destinÃ©es Ã  l'intelligence artificielle. Son PDG, Jensen Huang, est un fervent dÃ©fenseur de l'utilisation de l'IA dans l'Ã©conomie, incitant les entreprises Ã  expÃ©rimenter comment cette technologie Ã©mergente peut contribuer Ã  leurs activitÃ©s. Dell fabrique Ã©galement des serveurs d'IA utilisant des puces Nvidia et prÃ©voit de gÃ©nÃ©rer environ 50 milliards de dollars de revenus grÃ¢ce Ã  cette activitÃ© au cours de l'exercice fiscal actuel, qui se termine en janvier 2027.
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