Les prix de la DDR4 ont baissÃ© pour la premiÃ¨re fois depuis longtemps.

AprÃ¨s une forte hausse, les prix de la DDR4 ont enfin commencÃ© Ã baisser. En mars, le prix au comptant des puces de 16 Go a chutÃ© d'environ 5 %, malgrÃ© une augmentation de plus de 2 200 % sur l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Cette flambÃ©e s'explique principalement par l'essor des centres de donnÃ©es dÃ©diÃ©s Ã l'IA, qui ont quasiment absorbÃ© toute la production de DRAM disponible, faisant du prix de la DDR4 et de la DDR5 un sujet brÃ»lant parmi les passionnÃ©s. Cette situation a touchÃ© tous les acteurs du marchÃ©, des assembleurs de PC aux fabricants d'ordinateurs portables en passant par les grands Ã©quipementiers, et pour de nombreux utilisateurs, les mises Ã niveau de mÃ©moire sont devenues tout simplement trop onÃ©reuses. Pour bien comprendre la situation, il est important de distinguer les prix contractuels des prix au comptant. Les prix contractuels sont ceux nÃ©gociÃ©s par les grands fabricants de mÃ©moire comme Samsung, SK Hynix et Micron Technology avec de grands clients tels qu'Apple, HP et Dell.
Les prix au comptant sont fixÃ©s instantanÃ©ment, sans contrat Ã long terme, et s'appliquent gÃ©nÃ©ralement aux petits volumes achetÃ©s par les distributeurs et les acteurs de la chaÃ®ne d'approvisionnement. C'est dans ce segment qu'un recul a Ã©tÃ© observÃ© : en mars, les prix de la DDR4 et de la DDR5 ont baissÃ© d'environ 5 % par rapport Ã fÃ©vrier. Cependant, les prix globaux restent extrÃªmement Ã©levÃ©s. Par exemple, le coÃ»t d'une puce DDR4 de 16 gigabits est passÃ© de 3,20 $ en mars 2025 Ã environ 74,10 $ aujourd'hui, soit une multiplication par 22. La mÃ©moire demeure donc trÃ¨s chÃ¨re et son prix ne devrait pas baisser de sitÃ´t. NÃ©anmoins, et c'est important, on constate au moins quelques Ã©volutions dans ce domaine. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs.
Les prix au comptant sont fixÃ©s instantanÃ©ment, sans contrat Ã long terme, et s'appliquent gÃ©nÃ©ralement aux petits volumes achetÃ©s par les distributeurs et les acteurs de la chaÃ®ne d'approvisionnement. C'est dans ce segment qu'un recul a Ã©tÃ© observÃ© : en mars, les prix de la DDR4 et de la DDR5 ont baissÃ© d'environ 5 % par rapport Ã fÃ©vrier. Cependant, les prix globaux restent extrÃªmement Ã©levÃ©s. Par exemple, le coÃ»t d'une puce DDR4 de 16 gigabits est passÃ© de 3,20 $ en mars 2025 Ã environ 74,10 $ aujourd'hui, soit une multiplication par 22. La mÃ©moire demeure donc trÃ¨s chÃ¨re et son prix ne devrait pas baisser de sitÃ´t. NÃ©anmoins, et c'est important, on constate au moins quelques Ã©volutions dans ce domaine. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs.
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