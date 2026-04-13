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Copilot ne disparaÃ®t pas de Windows 11. Nous nous sommes tous fait avoir.
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 17:42:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft opÃ¨re des changements qui semblaient marquer un recul par rapport Ã  l'idÃ©e controversÃ©e d'intÃ©grer l'IA de force au systÃ¨me, mais les derniÃ¨res versions de test de Windows 11 montrent clairement que Copilot disparaÃ®tâ€¦ du moins en apparence. En pratique, cela ne signifie pas pour autant l'abandon de l'IA. Le changement le plus visible concerne le Bloc-notes. Le bouton Copilot est remplacÃ© par une icÃ´ne d'Ã©criture neutre. En dessous, les fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'IA, telles que la rÃ©Ã©criture automatique, le raccourcissement, la modification du ton et l'amÃ©lioration de la mise en forme, sont toujours prÃ©sentes. L'intitulÃ© change, mais les fonctionnalitÃ©s restent les mÃªmes. Les paramÃ¨tres de l'application ont Ã©galement fait l'objet d'une refonte esthÃ©tique. Les Â« FonctionnalitÃ©s d'intelligence artificielle Â» ont Ã©tÃ© renommÃ©es Â« FonctionnalitÃ©s avancÃ©es Â», offrant ainsi aux utilisateurs la possibilitÃ© de les dÃ©sactiver sans accÃ©der directement Ã  l'IA. Ces changements s'inscrivent dans la continuitÃ© des annonces prÃ©cÃ©dentes de Microsoft, qui Ã©voquait une prÃ©sence plus affirmÃ©e de l'IA dans le systÃ¨me. L'entreprise n'a pas annoncÃ© la suppression de cette technologie, mais plutÃ´t une rÃ©duction de la visibilitÃ© de la marque Copilot et une simplification de son implÃ©mentation. Cependant, les utilisateurs ont rÃ©agi diffÃ©remment. Les forums ont Ã©tÃ© emplis d'enthousiasme, espÃ©rant que Microsoft reviendrait sur ces changements controversÃ©s, au lieu de simplement les renommer. Pour Microsoft, il s'agit d'une tentative de concilier deux mondes. D'une part, l'entreprise investit massivement dans le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle et n'a aucune intention d'y renoncer. D'autre part, la lassitude des utilisateurs s'accroÃ®t, ces derniers exprimant de plus en plus leur opposition Ã  la profusion de fonctionnalitÃ©s d'IA dans le systÃ¨me d'exploitation.

Les rÃ©actions de la communautÃ© rÃ©vÃ¨lent une nette division. Certains utilisateurs s'attendaient Ã  une rÃ©elle rÃ©duction de la prÃ©sence de l'IA dans le systÃ¨me. Au lieu de cela, ils ont constatÃ© un changement de nom et une prÃ©sence moins visible. Pour beaucoup, cela ne suffit pas. Les commentaires sur les forums et les rÃ©seaux sociaux indiquent que le problÃ¨me ne rÃ©side pas dans la marque Copilot elle-mÃªme, mais dans l'ampleur de l'intÃ©gration de l'intelligence artificielle au sein du systÃ¨me. Le changement de nom ne supprime pas les fonctionnalitÃ©s que certains utilisateurs jugent superflues. Par consÃ©quent, au lieu d'apaiser les tensions, on a l'impression que l'entreprise tente de rÃ©soudre le problÃ¨me superficiellement. Microsoft se trouve Ã  un tournant dÃ©cisif. Le marchÃ© technologique est portÃ© par les avancÃ©es de l'IA, et la concurrence entre les gÃ©ants s'intensifie de mois en mois. Renoncer Ã  ces solutions n'est pas envisageable. ParallÃ¨lement, le systÃ¨me d'exploitation est un produit de grande consommation, utilisÃ© par des centaines de millions de personnes aux attentes trÃ¨s diverses. Tout le monde ne souhaite pas un assistant IA intÃ©grÃ© aux outils de base. La stratÃ©gie actuelle s'apparente donc Ã  un compromis. L'IA demeure une composante essentielle du systÃ¨me, mais elle n'est plus aussi directement prÃ©sente qu'auparavant.
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