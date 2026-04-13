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La nouvelle Xbox arrivera-t-elle plus tÃ´t que prÃ©vu ?
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 16:09:52: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon des informations non officielles, les premiers kits de dÃ©veloppement pour le Projet Helix, la Xbox de nouvelle gÃ©nÃ©ration, devraient parvenir aux dÃ©veloppeurs de jeux au milieu de l'annÃ©e 2027, ce qui signifie que la version finale de la console pourrait sortir avant la PlayStation 6. Ces kits, Ã©galement appelÃ©s versions alpha, sont envoyÃ©s aux dÃ©veloppeurs avant le lancement de la console afin qu'ils puissent se familiariser avec le matÃ©riel et commencer Ã  travailler sur des titres adaptÃ©s Ã  la nouvelle plateforme. Normalement, le processus complet prend un certain temps, mais dans le cas de la Xbox hybride, Microsoft pourrait raccourcir cette pÃ©riode, notamment si certaines technologies reposent sur des solutions Ã©prouvÃ©es pour PC. La nouvelle Xbox serait une console hybride, Ã  la croisÃ©e des chemins entre console et PC ; les dÃ©veloppeurs de jeux ne devraient donc pas rencontrer de difficultÃ©s majeures pour s'adapter Ã  cette nouvelle plateforme.

Pour l'instant, il est difficile de dÃ©terminer avec certitude la date de sortie de la prochaine Xbox. Certaines sources Ã©voquent la fin de l'annÃ©e 2027, pÃ©riode prÃ©cÃ©dant les fÃªtes de fin d'annÃ©e, traditionnellement cruciale pour les ventes de consoles et de jeux vidÃ©o. D'autres suggÃ¨rent une sortie plus prÃ©coce si le dÃ©veloppement s'avÃ¨re suffisamment rapide. Tout dÃ©pendra de la disponibilitÃ© des dÃ©veloppeurs et des composants nÃ©cessaires. Les intentions de Sony Ã  ce sujet restent pour l'instant inconnues. On parle d'un prix potentiel d'environ 999 dollars, mais il est difficile de l'affirmer avec certitude Ã  ce stade. Cependant, si l'Ã©cart de prix entre les appareils est minime, la nature hybride du matÃ©riel Microsoft pourrait bien constituer son principal atout. Pour Microsoft, la lutte contre la PS6 pourrait bien Ãªtre la derniÃ¨re de son histoire, car les consoles de jeux ne constituent pas le cÅ“ur de son activitÃ©, et la division Xbox rÃ©alise ses bÃ©nÃ©fices grÃ¢ce Ã  la vente du Game Pass et de logiciels, notamment de jeux.

Le fait que Microsoft affiche des performances mÃ©diocres sur le marchÃ© des consoles de jeux n'a rien de nouveau ni de surprenant. Hormis la Xbox 360, les consoles du gÃ©ant de Redmond se sont vendues de maniÃ¨re mitigÃ©e, et l'entreprise aurait mÃªme dÃ» les subventionner. Il en va de mÃªme pour les Xbox Series X/S qui, malgrÃ© des attentes initiales Ã©levÃ©es, n'ont pas rÃ©ussi Ã  dÃ©passer les ventes de la PS5.
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