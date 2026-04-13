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GTA 6 pourrait sortir sur PC en fÃ©vrier 2027
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 14:27:32: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osRockstar Games reste fidÃ¨le Ã  son principe : consoles d'abord, PC ensuite. Cependant, pour GTA 6, l'attente pour la version PC devrait Ãªtre nettement plus courte. Selon des sources proches du studio, la version PC sera disponible environ trois mois aprÃ¨s la sortie sur consoles. Un informateur du nom de DetectiveSeeds affirme avoir parlÃ© Ã  plusieurs dÃ©veloppeurs de Rockstar qui ont confirmÃ© indÃ©pendamment la mÃªme date : fÃ©vrier 2027. La sortie de GTA 6 sur console est prÃ©vue pour le 17 novembre 2026, ce qui correspond Ã  la pÃ©riode des fÃªtes (le moment idÃ©al pour booster les ventes de PlayStation 5 et Xbox). Le mode en ligne, GTA 6 Online, devrait sortir en dÃ©cembre 2026, soit un mois aprÃ¨s le mode solo. Cette information provient de TheGhostOfHope, un informateur rÃ©putÃ© pour ses publications sur Call of Duty et sa capacitÃ© Ã  prÃ©dire les tendances du secteur.

Rockstar a investi prÃ¨s de 2 milliards de dollars dans GTA 6. L'entreprise a tout intÃ©rÃªt Ã  toucher un public aussi large que possible, le plus rapidement possible. Les joueurs PC reprÃ©sentent une part importante du marchÃ©, et un an de retard par rapport aux consoles se traduirait par des pertes de ventes considÃ©rables. C'est pourquoi, cette fois-ci, l'intervalle entre les versions sera exceptionnellement court. Les analystes prÃ©voient des ventes de 85 millions d'exemplaires au cours des deux premiers mois. Ce chiffre peut paraÃ®tre abstrait, mais il est loin d'Ãªtre nÃ©gligeable dans le contexte de ce jeu. La confirmation officielle du calendrier pourrait intervenir dÃ¨s cet Ã©tÃ©, lorsque Take-Two, la sociÃ©tÃ© mÃ¨re de Rockstar, prÃ©voit de lancer une campagne marketing pour le jeu. Une troisiÃ¨me bande-annonce prÃ©sentant des sÃ©quences de gameplay est Ã©galement envisageable. Pour l'instant, il ne s'agit que de fuites, mais la sortie Ã©tant imminente, il est difficile de ne pas les prendre au sÃ©rieux.
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