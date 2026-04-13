Tesla va dÃ©ployer la conduite entiÃ¨rement autonome (FSD) en Europe. Un accord a Ã©tÃ© conclu, mais il y a un hic.

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Tesla va dÃ©ployer la conduite entiÃ¨rement autonome (FSD) en Europe. Un accord ...
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 14:12:19: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationTesla peut enfin entamer le dÃ©ploiement europÃ©en de son systÃ¨me de conduite entiÃ¨rement autonome (supervisÃ©e). Les Pays-Bas sont le premier pays Ã  avoir approuvÃ© cette solution, et le constructeur a confirmÃ© que sa mise en Å“uvre dÃ©butera prochainement. L'AutoritÃ© nÃ©erlandaise de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re (RDW) a homologuÃ© le systÃ¨me FSD (Supervised) de Tesla. L'entreprise a soulignÃ© que la solution avait Ã©tÃ© testÃ©e pendant plus d'un an et demi, aussi bien sur circuit que sur route ouverte. Par ailleurs, l'autoritÃ© de rÃ©gulation estime que le systÃ¨me peut avoir un impact positif sur la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re. Bien qu'homologuÃ© pour la route, le RDW prÃ©cise clairement : le FSD n'est pas un systÃ¨me entiÃ¨rement autonome. Le conducteur doit conserver la maÃ®trise du vÃ©hicule Ã  tout moment et assume l'entiÃ¨re responsabilitÃ© de son fonctionnement. Cette distinction est essentielle et peut avoir des consÃ©quences importantes pour les utilisateurs.

L'obtention de l'homologation aux Pays-Bas pourrait ouvrir la voie Ã  l'expansion de Tesla sur de nouveaux marchÃ©s. Le RDW indique que cette dÃ©cision pourrait faciliter l'homologation future du systÃ¨me dans d'autres pays de l'Union europÃ©enne. Il s'agit d'un Ã©lÃ©ment crucial de la stratÃ©gie de l'entreprise, qui travaille depuis des annÃ©es au dÃ©ploiement mondial de ses technologies autonomes, mais qui s'est jusqu'Ã  prÃ©sent heurtÃ©e Ã  d'importants obstacles, notamment en Europe. Et pour cause : tout nâ€™est pas sans failles . Le systÃ¨me FSD reste sous surveillance aux Ã‰tats-Unis, et des enquÃªtes sont en cours depuis un certain temps sur les collisions impliquant des vÃ©hicules utilisant cette fonctionnalitÃ©, notamment par faible visibilitÃ©. Il reste Ã  voir comment les systÃ¨mes Tesla se comportent sur les routes europÃ©ennes.
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