WhatsApp n'est plus compatible avec de nombreux smartphones plus anciens

Depuis le 10 avril 2026, de nombreux smartphones anciens n'ont plus accÃ¨s Ã WhatsApp . Cette situation rÃ©sulte d'une mise Ã jour technique visant Ã garantir une sÃ©curitÃ© , une stabilitÃ© et des performances optimales , mise en Å“uvre rÃ©guliÃ¨rement. Cependant, les utilisateurs de tÃ©lÃ©phones plus anciens risquent de se retrouver soudainement privÃ©s de leurs conversations quotidiennes. La nouvelle configuration requise stipule que pour continuer Ã utiliser WhatsApp , vous devez disposer au minimum d'Android 5.0 Lollipop ou d'iOS 15.1 . Tout appareil ne pouvant Ãªtre mis Ã jour vers ces versions du systÃ¨me d'exploitation sera automatiquement exclu. Dans le monde Android , le blocage concerne principalement les modÃ¨les lancÃ©s jusqu'en 2014 , tels que l'historique Galaxy S3 ou la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration de Moto E. Du cÃ´tÃ© d'Apple , cette limitation concerne des modÃ¨les comme l' iPhone 6, qui ne prend pas en charge iOS 15.1 . LÃ encore, il s'agit d'appareils qui n'ont pas reÃ§u de mises Ã jour officielles depuis un certain temps et qui ne sont plus conformes aux normes de sÃ©curitÃ© et de fonctionnement actuelles . L'important n'est pas tant le modÃ¨le du tÃ©lÃ©phone que la version du systÃ¨me d'exploitation . Un appareil relativement ancien, mais mis Ã jour au moins Ã Android 5.0 ou iOS 15.1 , pourra continuer Ã utiliser WhatsApp sans problÃ¨me.
La premiÃ¨re chose Ã faire est de vÃ©rifier la version du systÃ¨me d'exploitation dans les paramÃ¨tres de votre tÃ©lÃ©phone et de voir si une mise Ã jour est disponible . Si le fabricant ne propose plus de nouvelles versions et que votre smartphone ne rÃ©pond pas aux exigences, vous serez banni de l'application. Pour les tÃ©lÃ©phones non compatibles, les consÃ©quences seront Ã©videntes : WhatsApp cessera de fonctionner , lâ€™application ne sâ€™ouvrira plus et il sera impossible dâ€™accÃ©der aux conversations . Il nâ€™existe aucune solution officielle pour continuer Ã utiliser lâ€™application sur ces modÃ¨les. Il faut dire que nous parlons de modÃ¨les dÃ©sormais tellement anciens qu'il est peu probable qu'ils aient un impact significatif sur la base d'utilisateurs de WhatsApp . NÃ©anmoins, leurs propriÃ©taires se demandent peut-Ãªtre ce qui s'est passÃ© et, malheureusement, la mauvaise nouvelle est qu'il n'y a rien Ã faire , et qu'il est probablement temps de changer de tÃ©lÃ©phone .
La premiÃ¨re chose Ã faire est de vÃ©rifier la version du systÃ¨me d'exploitation dans les paramÃ¨tres de votre tÃ©lÃ©phone et de voir si une mise Ã jour est disponible . Si le fabricant ne propose plus de nouvelles versions et que votre smartphone ne rÃ©pond pas aux exigences, vous serez banni de l'application. Pour les tÃ©lÃ©phones non compatibles, les consÃ©quences seront Ã©videntes : WhatsApp cessera de fonctionner , lâ€™application ne sâ€™ouvrira plus et il sera impossible dâ€™accÃ©der aux conversations . Il nâ€™existe aucune solution officielle pour continuer Ã utiliser lâ€™application sur ces modÃ¨les. Il faut dire que nous parlons de modÃ¨les dÃ©sormais tellement anciens qu'il est peu probable qu'ils aient un impact significatif sur la base d'utilisateurs de WhatsApp . NÃ©anmoins, leurs propriÃ©taires se demandent peut-Ãªtre ce qui s'est passÃ© et, malheureusement, la mauvaise nouvelle est qu'il n'y a rien Ã faire , et qu'il est probablement temps de changer de tÃ©lÃ©phone .
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