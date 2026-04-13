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La PS6 serait disponible en trois versions dÃ¨s son lancement
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 14:03:10: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDes fuites suggÃ¨rent que la gamme comprendra non seulement le modÃ¨le PS6 de base, la console principale de nouvelle gÃ©nÃ©ration, et la PS6 portable, dont on parle depuis un certain temps, mais aussi la PS6 Lite, une alternative moins chÃ¨re et moins puissante inspirÃ©e de la Xbox Series S. Fait intÃ©ressant, la Lite et la console portable pourraient toutes deux utiliser la mÃªme puce Canis 3 nm d'AMD. Cela permettrait Ã  l'entreprise d'optimiser les coÃ»ts de production et de mieux gÃ©rer les composants. La version la plus puissante de la PS6 devrait Ãªtre Ã©quipÃ©e d'un APU performant, nom de code Orion, Ã©galement dÃ©veloppÃ© par AMD. Selon certaines rumeurs, la console pourrait Ãªtre proposÃ©e en deux versions : une version numÃ©rique et une version avec lecteur de disques. Toutefois, il est plus probable que le lecteur de disques ne soit pas disponible de sÃ©rie et doive Ãªtre achetÃ© sÃ©parÃ©ment, comme c'est le cas actuellement pour la PS6. D'aprÃ¨s de rÃ©centes fuites, la PS6 portable sera plus puissante que la Nintendo Switch 2 et la Xbox Series S, mais moins puissante que la PlayStation 5. Son prix pourrait vous surprendre.

On estime que les prix des consoles de nouvelle gÃ©nÃ©ration de Sony pourraient Ãªtre les suivants :

- PS6 Lite : 350 $ Ã  550 $
- Console portable PS6 : 500 Ã  700 $
- PS6 (version complÃ¨te) : 700 $ - 1000 $

Cela pourrait indiquer que le gÃ©ant japonais souhaite sÃ©duire Ã  la fois les joueurs grand public et les passionnÃ©s exigeant des performances optimales. Mark Cerny, entre autres, est responsable du dÃ©veloppement de cette technologie, confirmant ainsi l'utilisation de l'IA dans la prochaine gÃ©nÃ©ration. Un Ã©lÃ©ment clÃ© est le projet Amethyst, une collaboration entre Sony et AMD portant sur des technologies telles que :

- RÃ©seaux neuronaux - amÃ©lioration des performances GPU
- CÅ“urs Radiance - amÃ©lioration du lancer de rayons
- Compression universelle - compression intelligente des donnÃ©es

Ces nouvelles solutions visent non seulement Ã  amÃ©liorer la qualitÃ© graphique, mais aussi Ã  rÃ©duire la consommation d'Ã©nergie, ce qui est crucial pour les appareils mobiles. Sony n'a pour l'instant confirmÃ© aucun dÃ©tail officiel concernant la PS6. Cependant, l'ampleur des fuites laisse penser que l'entreprise pourrait prÃ©parer la gÃ©nÃ©ration de consoles la plus ambitieuse de son histoire.
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