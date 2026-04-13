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Linux dit oui Ã  l'IA, mais impose des conditions strictes
PubliÃ© le: 13/04/2026 @ 00:04:16: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxDans un monde oÃ¹ les outils de dÃ©veloppement basÃ©s sur l'IA s'intÃ¨grent de plus en plus au travail quotidien des dÃ©veloppeurs, les crÃ©ateurs du noyau Linux ont dÃ©cidÃ© de fixer des limites claires. Ces nouvelles directives n'interdisent pas l'IA, mais imposent des rÃ¨gles strictes afin de prÃ©server le contrÃ´le du code dÃ©veloppÃ© par l'une des plus importantes communautÃ©s open source au monde. Les nouvelles rÃ¨gles sont claires : le code gÃ©nÃ©rÃ© par des outils comme GitHub Copilot, ChatGPT Codex ou Claude nâ€™est pas intÃ©grÃ© au noyau Linux sans une supervision humaine complÃ¨te. Chaque ligne doit Ãªtre examinÃ©e, comprise et approuvÃ©e par un programmeur. Câ€™est lâ€™humain qui valide le code et en assume lâ€™entiÃ¨re responsabilitÃ©. Le systÃ¨me empÃªche ainsi lâ€™algorithme de devenir lâ€™auteur officiel. L'un des changements les plus intÃ©ressants est l'obligation d'indiquer clairement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les dÃ©veloppeurs doivent prÃ©ciser l'outil utilisÃ© et sa version. Ainsi, chaque portion de code intÃ©grant l'IA laisse une trace. ConcrÃ¨tement, cela permet Ã  la communautÃ© d'analyser l'impact de ces outils sur le dÃ©veloppement du systÃ¨me et de rÃ©agir rapidement en cas de problÃ¨me. Les crÃ©ateurs de Linux ne souhaitent pas une situation dans laquelle il serait impossible de savoir si un fragment de code donnÃ© a Ã©tÃ© Ã©crit par un humain ou gÃ©nÃ©rÃ© automatiquement.

Un autre aspect de cette politique concerne les questions juridiques. Le code doit Ãªtre conforme Ã  la licence GPL-2.0 et chaque contribution est soumise Ã  une procÃ©dure d'examen standard. Ceci est particuliÃ¨rement important dans le contexte de l'IA, qui apprend Ã  partir d'ensembles de donnÃ©es massifs. Les doutes quant Ã  l'origine du code peuvent entraÃ®ner de graves problÃ¨mes juridiques ; la communautÃ© Linux ne tolÃ¨re donc aucune erreur. Chaque fragment doit avoir une origine clairement dÃ©finie et rÃ©pondre aux exigences du projet.
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