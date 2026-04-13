Les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus saisir leurs mots de passe. Une mise à jour a supprimé le caractère du clavier.

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Les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus saisir leurs mots de passe. Une mise ...
Publié le: 13/04/2026 @ 00:03:35: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSUne simple mise à jour système peut rendre un appareil du quotidien inutilisable. C'est ce qu'a découvert un étudiant américain de 21 ans, qui a perdu l'accès à son iPhone 13 après l'installation d'une nouvelle version d'iOS. La raison peut paraître absurde, mais elle est bien réelle : un caractère a disparu de son clavier. Connor Byrne utilisait un mot de passe alphanumérique personnalisé au lieu d'un code PIN traditionnel. Ce mot de passe incluait un háček, un signe diacritique tchèque distinctif. Après la mise à jour vers iOS 26.4, la situation a radicalement changé. Le système affichait toujours le clavier, mais il était devenu impossible de saisir ce caractère spécifique sur l'écran de verrouillage. Concrètement, le mot de passe existait, l'utilisateur le connaissait, mais il lui était impossible de le saisir. Le plus surprenant, c'est que le symbole n'ait pas complètement disparu du système. On le retrouve encore dans les applications et sur le clavier standard. Le problème n'affecte que l'écran de verrouillage. Le système réagit aux frappes, avec une animation et un son, mais le symbole n'apparaît pas dans le champ du mot de passe. Un autre symbole le remplace. Cela n'a aucune importance pour l'utilisateur, puisque le code ne fonctionne plus. Il s'agit d'une modification mineure de l'interface qui bloque de fait l'accès à l'ensemble de l'appareil. La situation est d'autant plus préoccupante que l'étudiant n'avait pas de sauvegarde de ses données sur iCloud. Le téléphone, verrouillé, contient des photos à forte valeur sentimentale qu'il est impossible de récupérer sans le déverrouiller. L'assistance Apple a suggéré la seule solution possible : la réinitialisation aux paramètres d'usine, mais cette opération efface toutes les données. Pour l'utilisateur, cela signifie un choix entre perdre ses souvenirs ou continuer d'attendre une éventuelle solution.

Les tentatives de contournement du problème ont échoué. Le retour à une version antérieure du système n'a rien changé. La saisie semi-automatique ne reconnaît pas correctement les caractères. La connexion d'un clavier externe est impossible car l'appareil exige la saisie d'un mot de passe après la mise à jour. Même la biométrie ne résout pas le problème. Face ID exige le déverrouillage de l'appareil par un code après l'installation d'une nouvelle version du système. Le téléphone reste inaccessible même si son propriétaire connaît le mot de passe. Le problème est plus important qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. D'autres utilisateurs ont signalé des problèmes similaires avec des caractères spéciaux dans leurs mots de passe. Cela montre comment une simple modification logicielle peut avoir des conséquences importantes. Un seul choix de conception suffit à empêcher le système de reconnaître des données qu'il acceptait auparavant. Apple n'a pour l'instant fait aucun commentaire, mais il semble peu probable que l'entreprise se penche sur le problème.
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