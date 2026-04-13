Mozilla attaque Microsoft. Copilot installÃ© sans le consentement de l'utilisateur.

Mozilla a publiÃ© un long article de blog intitulÃ© Â« Les vieilles habitudes ont la vie dure Â», accusant directement Microsoft d'utiliser des techniques de conception trompeuses â€“ les fameuses Â« dark patterns Â» â€“ pour forcer les utilisateurs Ã utiliser son assistant Copilot. Il s'agit du dernier Ã©pisode d'un conflit de longue date entre les deux entreprises. Le principal grief de Mozilla concerne l'installation automatique de l'application Microsoft 365 Copilot sur les appareils Windows 11, sans le consentement des utilisateurs. Microsoft a fait marche arriÃ¨re fin mars, mais comme le souligne Mozilla, l'entreprise prÃ©voit toujours d'ajouter Copilot au menu DÃ©marrer par dÃ©faut. L'organisation interprÃ¨te ce changement sans Ã©quivoque : Microsoft n'a pas agi de son propre chef, mais uniquement en rÃ©ponse Ã une vague massive de critiques de la part des utilisateurs. Mozilla a Ã©galement dressÃ© une liste plus exhaustive de pratiques qui, selon elle, limitent la libertÃ© de choix dans l'Ã©cosystÃ¨me Windows. La barre de recherche de la barre des tÃ¢ches est systÃ©matiquement associÃ©e Ã Edge, quel que soit le navigateur par dÃ©faut. Outlook et Teams ouvrent les liens dans Edge par dÃ©faut, ignorant les prÃ©fÃ©rences de l'utilisateur. Lors de l'achat d'un nouvel ordinateur, le systÃ¨me restaure les paramÃ¨tres par dÃ©faut de Microsoft au lieu de migrer la configuration de l'utilisateur â€“ une fonctionnalitÃ© pourtant disponible et efficace sur Android, iOS et macOS depuis longtemps. La procÃ©dure de changement de navigateur par dÃ©faut sous Windows est volontairement complexe et nÃ©cessite plusieurs Ã©tapes dans les paramÃ¨tres systÃ¨me.
En comparaison, Firefox version 148 vient d'introduire une option permettant de dÃ©sactiver complÃ¨tement toutes les fonctionnalitÃ©s d'IA du navigateur. Mozilla prÃ©sente cela comme un modÃ¨le d'approche fondÃ©e sur le choix de l'utilisateur, et non sur les objectifs commerciaux du dÃ©veloppeur. Ce problÃ¨me est important car il touche des centaines de millions d'utilisateurs Windows dans le monde, qui ignorent souvent que leurs paramÃ¨tres par dÃ©faut sont systÃ©matiquement modifiÃ©s. Microsoft n'a pas encore commentÃ© les allÃ©gations de Mozilla. Il reste Ã voir si la pression publique se traduira par de nouvelles concessions, notamment face Ã d'Ã©ventuelles mesures rÃ©glementaires en Europe.
En comparaison, Firefox version 148 vient d'introduire une option permettant de dÃ©sactiver complÃ¨tement toutes les fonctionnalitÃ©s d'IA du navigateur. Mozilla prÃ©sente cela comme un modÃ¨le d'approche fondÃ©e sur le choix de l'utilisateur, et non sur les objectifs commerciaux du dÃ©veloppeur. Ce problÃ¨me est important car il touche des centaines de millions d'utilisateurs Windows dans le monde, qui ignorent souvent que leurs paramÃ¨tres par dÃ©faut sont systÃ©matiquement modifiÃ©s. Microsoft n'a pas encore commentÃ© les allÃ©gations de Mozilla. Il reste Ã voir si la pression publique se traduira par de nouvelles concessions, notamment face Ã d'Ã©ventuelles mesures rÃ©glementaires en Europe.
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