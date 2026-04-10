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Le MacBook Neo utilise la mémoire de l'iPhone.
Publié le: 10/04/2026 @ 19:01:05: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple utilise le MacBook Neo comme exemple de l'utilisation efficace des composants d'iPhone dans les ordinateurs portables. Il s'avère que le processeur A18 Pro, version allégée, n'est pas le seul composant repris des appareils mobiles. D'après les modifications apportées au SSD, le MacBook Neo et l'iPhone 16 Pro utilisent la même mémoire NAND, ce qui permet à l'entreprise de maintenir ses marges malgré la pénurie de DRAM. Auparavant, il avait été démontré que le MacBook Neo pouvait être équipé d'un SSD de 1 To grâce à une modification, soit le double de la capacité maximale officielle d'Apple. Désormais, le blogueur dosdude1 a démontré que le disque peut être remplacé par un module d'iPhone, mais avec une condition importante : la puce NAND K8A5 de 1 To a les mêmes dimensions et la même épaisseur que la mémoire installée dans le MacBook Neo, ce qui la rend idéale pour une telle mise à niveau.

Cependant, il est impossible d'installer un SSD provenant d'un iPhone 16 Pro Max ou d'un iPhone 16 Pro dans un ordinateur portable : le système ne le reconnaîtra pas. En effet, la puce contient déjà des données et le système d'exploitation ; un module de mémoire vierge est donc nécessaire pour une modification réussie. Curieusement, cette standardisation des composants joue en faveur d'Apple. Même si l'entreprise n'avait pas anticipé la pénurie de DRAM, l'utilisation des mêmes composants sur différents appareils s'est avérée un choix stratégique judicieux. Cela évite de lancer des lignes de production distinctes pour différents types de mémoire NAND, réduisant ainsi les coûts et simplifiant la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

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