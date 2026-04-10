Microsoft supprime les boutons d'IA de Windows 11.

L'assistant IA de Microsoft, Copilot, a suscité une vive controverse parmi les utilisateurs de Windows 11, à tel point que Microsoft a été contraint de revoir sa stratégie de déploiement. Selon Windows Latest, l'entreprise a mis à jour des applications système essentielles, notamment le Bloc-notes et l'Outil Capture d'écran. Au printemps 2025, Microsoft a intégré Copilot au Bloc-notes, y ajoutant des fonctionnalités d'IA telles que la réécriture automatique, les résumés et d'autres options. Cependant, au fil du temps, les utilisateurs se sont lassés de cette IA intrusive et, en début d'année, l'entreprise a décidé de reconsidérer son approche. Face aux vives critiques des utilisateurs avertis, Microsoft a retiré l'icône Copilot des dernières versions du Bloc-notes et de l'Outil Capture d'écran, leur redonnant ainsi leur apparence par défaut sans les fonctionnalités « intelligentes ».
Cette décision marque un net recul par rapport à la stratégie « l'IA partout ». De plus, l'entreprise a suspendu l'ajout forcé du bouton Copilot à diverses applications, l'intérêt pour ces fonctionnalités s'étant révélé inférieur aux attentes. Il est important de considérer l'ampleur du projet : l'entreprise compte déjà près de 80 applications et services compatibles avec Copilot, ce qui rend la révision de sa stratégie loin d'être une mince affaire. D'autant plus que l'entreprise a investi des sommes colossales dans le développement de tous ces systèmes, ressources qui auraient pu être utilisées pour optimiser le système d'exploitation ou pour des applications bien plus utiles que des intégrations d'IA superflues. Peut-être que Windows 11 fonctionnera mieux désormais.
Cette décision marque un net recul par rapport à la stratégie « l'IA partout ». De plus, l'entreprise a suspendu l'ajout forcé du bouton Copilot à diverses applications, l'intérêt pour ces fonctionnalités s'étant révélé inférieur aux attentes. Il est important de considérer l'ampleur du projet : l'entreprise compte déjà près de 80 applications et services compatibles avec Copilot, ce qui rend la révision de sa stratégie loin d'être une mince affaire. D'autant plus que l'entreprise a investi des sommes colossales dans le développement de tous ces systèmes, ressources qui auraient pu être utilisées pour optimiser le système d'exploitation ou pour des applications bien plus utiles que des intégrations d'IA superflues. Peut-être que Windows 11 fonctionnera mieux désormais.
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