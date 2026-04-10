Test Life Is Strange: Reunion (PS5) - Retour chaotique à Arcadia Bay

Publié le: 10/04/2026 @ 17:48:48: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Life is Strange a été un véritable séisme émotionnel pour toute une génération de joueurs, capable de bouleverser les consciences comme peu de titres narratifs l'avaient précédé. Depuis, la série a emprunté des chemins tortueux : Life is Strange 2 nous a embarqués dans un road trip fraternel intense, True Colors nous a fait découvrir Alex Chen et son empathie surnaturelle, tandis que Double Exposure a ramené Max Caulfield à l'écran, laissant toutefois un vide immense : celui de Chloe Price. Life is Strange: Reunion se déroule quelques mois après les événements de Double Exposure . Max Caulfield enseigne la photographie à l'université Caledon, la même université au cœur des événements du précédent opus. De retour d'un week-end, Max découvre une scène dévastatrice : le campus est en flammes, un incendie d'une violence inouïe ravageant les bâtiments et emportant étudiants, collègues et amis. Seul son pouvoir de Rembobinage – la capacité de remonter le temps qui l'a rendue célèbre dans le premier jeu – lui permet d'échapper au désastre. Grâce à un ancien selfie servant d'ancre temporelle, Max se retrouve propulsée trois jours dans le passé avec un objectif précis : découvrir qui a déclenché l'incendie et empêcher qu'il ne se reproduise. Le mécanisme narratif est classique, presque rassurant dans sa structure, mais son exécution recèle une série d'implications que le jeu prend soin d'explorer à un rythme délibéré. C’est dans ce contexte chaotique que Chloé Price fait irruption . Son retour est la conséquence directe de la fusion des deux lignes temporelles survenue à la fin de Double Exposure : les deux univers parallèles n’en ont plus qu’un, et Chloé, qui, dans l’une des lignes temporelles possibles du premier jeu, est morte dans la salle de bains de Blackwell, existe désormais dans cette nouvelle réalité.
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