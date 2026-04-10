La France va abandonner Windows au profit de Linux afin de réduire sa dépendance aux technologies américaines.

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La France va abandonner Windows au profit de Linux afin de réduire sa dépendan...
Source: Press Release
Publié le: 10/04/2026 @ 17:40:29: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitLa France abandonne Microsoft Windows. Le pays a annoncé son intention de migrer ses ordinateurs gouvernementaux, actuellement sous Windows, vers le système d'exploitation libre Linux afin de réduire davantage sa dépendance à la technologie américaine. Dans un communiqué, le ministre français David Amiel a déclaré que cette initiative visait à « reprendre le contrôle de notre destin numérique » en réduisant notre dépendance aux entreprises technologiques américaines. M. Amiel a ajouté que le gouvernement français ne pouvait plus accepter de ne pas maîtriser ses données et son infrastructure numérique. La France n'a pas précisé de calendrier pour cette migration, ni les distributions envisagées. Microsoft n'a pas immédiatement commenté l'annonce. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la France visant à réduire sa dépendance aux géants technologiques américains et à privilégier les technologies et les services cloud développés sur son territoire, une démarche connue sous le nom de souveraineté numérique, dans un contexte d'instabilité et d'imprévisibilité croissantes de l'administration Trump.

Les législateurs et les dirigeants européens prennent de plus en plus conscience de la menace qui pèse sur eux et de leur dépendance excessive aux technologies américaines. En janvier, le Parlement européen a adopté un rapport enjoignant la Commission européenne à identifier les domaines où l'UE peut réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, Donald Trump a intensifié ses attaques contre les dirigeants mondiaux, allant jusqu'à en faire capturer un et à participer à l'assassinat d'un autre . Il a également instrumentalisé les sanctions contre ses détracteurs, notamment des juges de la Cour pénale internationale, les empêchant de fait de faire affaire avec des entreprises américaines. Les personnes sanctionnées ont signalé la fermeture de leurs comptes bancaires, la suspension de leur accès aux services technologiques américains et le blocage de tout autre service américain. La décision de la France d'abandonner Windows intervient quelques mois après l'annonce par le gouvernement de son intention de remplacer Microsoft Teams pour la visioconférence par Visio, un outil français basé sur Jitsi, logiciel de visioconférence open source à chiffrement de bout en bout.
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