Amazon Leo offre un meilleur prix et une meilleure vitesse. Starlink perdra-t-il sa position ?

Amazon se prépare à investir le marché de l'internet par satellite avec le projet Leo (anciennement connu sous le nom de projet Kuiper), concurrençant ainsi Starlink de SpaceX. Comme l'a révélé le PDG de l'entreprise, Andy Jassy, le lancement du service est prévu pour mi-2026. L'un des principaux atouts de Leo réside dans ses performances. Amazon promet des performances exceptionnelles, avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1 Gbit/s. À titre de comparaison, SpaceX et son service Starlink offrent généralement des vitesses de 45 à 280 Mbit/s. De plus, Leo devrait proposer des vitesses de téléversement plusieurs fois supérieures, ce qui pourrait s'avérer crucial pour les entreprises et les applications professionnelles. On ignore encore quand le service sera disponible pour les particuliers, mais des tests sont déjà en cours. Parmi les premiers partenaires figurent Delta et JetBlue, qui prévoient d'utiliser Leo pour fournir le Wi-Fi à bord de leurs vols. Des entreprises comme AT&T, Vodafone, DirecTV Amérique latine et la NASA ont également confirmé leur collaboration. L'un des principaux atouts de Leo réside dans son intégration native avec Amazon Web Services. Les entreprises bénéficieront ainsi d'un accès direct aux outils cloud, aux solutions d'analyse et d'IA. Amazon annonce également des tarifs plus compétitifs que ceux de Starlink, ce qui pourrait séduire de nouveaux clients.
Malgré des plans ambitieux, le projet Leo peine à se concrétiser. Actuellement, seuls 241 satellites sont en orbite, tandis que Starlink en compte déjà plus de 10 000. Amazon a également demandé une prolongation à la FCC américaine afin d'atteindre 1 600 satellites d'ici juillet 2026, mais les projections actuelles indiquent que ce nombre pourrait se situer aux alentours de 700. Amazon Leo promet d'être le premier véritable concurrent de Starlink sur le marché de l'internet par satellite, en proposant des débits plus élevés et une intégration avec l'écosystème cloud. Cependant, l'ampleur du projet et le rythme de déploiement de l'infrastructure seront déterminants. Les prochains mois permettront de savoir si Amazon parviendra à combler son retard et à véritablement contester la domination de SpaceX dans ce segment.
Malgré des plans ambitieux, le projet Leo peine à se concrétiser. Actuellement, seuls 241 satellites sont en orbite, tandis que Starlink en compte déjà plus de 10 000. Amazon a également demandé une prolongation à la FCC américaine afin d'atteindre 1 600 satellites d'ici juillet 2026, mais les projections actuelles indiquent que ce nombre pourrait se situer aux alentours de 700. Amazon Leo promet d'être le premier véritable concurrent de Starlink sur le marché de l'internet par satellite, en proposant des débits plus élevés et une intégration avec l'écosystème cloud. Cependant, l'ampleur du projet et le rythme de déploiement de l'infrastructure seront déterminants. Les prochains mois permettront de savoir si Amazon parviendra à combler son retard et à véritablement contester la domination de SpaceX dans ce segment.
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