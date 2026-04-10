YouTube refuse de désactiver AI Slope. La plateforme lance une nouvelle fonctionnalité pour les créateurs.

YouTube lance une nouvelle fonctionnalité permettant aux créateurs de vidéos de créer des avatars numériques qui imitent leur apparence et leur voix. Cet outil, annoncé en début d'année, est désormais disponible dans Shorts et permet aux créateurs de réaliser de courtes vidéos mettant en scène une version virtuelle d'eux-mêmes. La plateforme explique que cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans sa stratégie de lutte contre la multiplication des deepfakes et des contenus générés par l'IA. YouTube s'engage en faveur de la transparence : tout contenu créé à l'aide d'un avatar sera correctement identifié, notamment par les mentions SynthID et C2PA, ainsi que par un filigrane visible. YouTube souligne que cette fonctionnalité vise à donner aux créateurs un meilleur contrôle de leur identité numérique, et non à freiner le développement des outils d'IA. Créer un avatar est relativement simple. Dans l'application YouTube ou YouTube Create, l'utilisateur prend un « selfie en direct », qui capture son image et sa voix. Il peut ensuite visionner le résultat et décider de l'accepter ou de recommencer. YouTube recommande un bon éclairage, de positionner le téléphone à hauteur des yeux et d'éviter les bruits de fond. Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus.
Une fois l'avatar créé, les utilisateurs peuvent générer des vidéos à partir de commandes textuelles. Actuellement, ces clips sont limités à huit secondes. Il est également possible d'ajouter un avatar à des Shorts existants grâce aux options « Remix » et « Réinventer ». Les créateurs conservent la maîtrise totale de leurs avatars : ils peuvent les supprimer, les modifier et décider qui peut utiliser leur contenu. À noter qu’un avatar est automatiquement supprimé s’il n’a pas été utilisé pendant trois ans. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans une tendance plus large, YouTube ayant intensifié le développement d'outils basés sur l'IA ces derniers mois. Parmi ceux-ci figurent l'ajustement automatique de la qualité vidéo, le montage intelligent et les résultats de recherche générés par l'IA. L'introduction d'avatars réalistes démontre que l'avenir de la création de contenu sera lui aussi de plus en plus lié à l'IA, et nous sommes curieux de voir comment les utilisateurs de la plateforme réagiront à ces avancées.
Une fois l'avatar créé, les utilisateurs peuvent générer des vidéos à partir de commandes textuelles. Actuellement, ces clips sont limités à huit secondes. Il est également possible d'ajouter un avatar à des Shorts existants grâce aux options « Remix » et « Réinventer ». Les créateurs conservent la maîtrise totale de leurs avatars : ils peuvent les supprimer, les modifier et décider qui peut utiliser leur contenu. À noter qu’un avatar est automatiquement supprimé s’il n’a pas été utilisé pendant trois ans. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans une tendance plus large, YouTube ayant intensifié le développement d'outils basés sur l'IA ces derniers mois. Parmi ceux-ci figurent l'ajustement automatique de la qualité vidéo, le montage intelligent et les résultats de recherche générés par l'IA. L'introduction d'avatars réalistes démontre que l'avenir de la création de contenu sera lui aussi de plus en plus lié à l'IA, et nous sommes curieux de voir comment les utilisateurs de la plateforme réagiront à ces avancées.
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