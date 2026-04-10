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Google nous assure que Gemini ne s'entraîne pas sur vos e-mails
Publié le: 10/04/2026 @ 15:14:46: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle mise de plus en plus sur ses solutions basées sur l'intelligence artificielle et intègre régulièrement Gemini à ses services. Cette fois-ci, Gmail figure parmi eux, avec des fonctionnalités conçues pour simplifier l'utilisation des e-mails. Cependant, des questions relatives à la confidentialité des données des utilisateurs de ce client de messagerie populaire se posent. Google a donc décidé d'expliquer clairement comment Gemini traite les données. L'intégration de Gmail avec Gemini n'est pas nouvelle ; elle existe depuis un certain temps. L'intelligence artificielle de Google peut, entre autres, suggérer des réponses aux messages, aider à leur rédaction, corriger les fautes de grammaire et résumer les e-mails. De plus, cet outil peut mettre en évidence les messages les plus importants de votre boîte de réception. Cependant, l'évolution de ces fonctionnalités a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des données. Les messages privés des utilisateurs ne sont pas utilisés pour entraîner ses principaux modèles d'IA, notamment Gemini. L'entreprise souligne que Gmail a été conçu en mettant l'accent sur la sécurité dès le départ et que l'accès aux données est contrôlé.

Selon Google, chaque tâche effectuée par Gemini se déroule dans un environnement isolé. Cela signifie que l'IA n'accède aux données que lorsqu'elle exécute une commande spécifique, comme rédiger une réponse à un courriel ou en faire un résumé. Une fois l'opération terminée, l'accès à ces informations est automatiquement supprimé. Les informations utilisées par Gemini ne sont ni stockées en continu ni réutilisées dans d'autres contextes. Google a enfin intégré une fonctionnalité essentielle qui manquait depuis des années : Gmail permet de modifier son adresse e-mail sans avoir à créer un nouveau compte. C'est une excellente initiative, car les utilisateurs ne sont plus prisonniers des mauvais choix d'antan, lorsqu'ils créaient des comptes à l'école avec des noms souvent étranges qu'ils sont ravis de changer.
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