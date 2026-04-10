L'iPhone pliable risque de décevoir. De nouvelles fuites suscitent des inquiétudes.

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L'iPhone pliable risque de décevoir. De nouvelles fuites suscitent des inquiét...
Publié le: 10/04/2026 @ 00:06:41: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone pliable arrive à grands pas. L'appareil d'Apple devrait être dévoilé en même temps que la gamme iPhone 18, même si rien n'est encore certain, d'autant plus que le géant de Cupertino viserait la perfection. Les attentes sont élevées, et l'on spécule sur un nouveau design plus résistant que celui du Galaxy Z Fold. Parallèlement, certains affirment que ce projet est plus exigeant pour Apple que prévu initialement. Apple ne souhaite pas copier les autres marques et mise sur ses propres idées. L'entreprise ambitionne de concevoir un smartphone qui se démarque de la concurrence. Cette approche est judicieuse, car elle permet de se différencier sur le marché, même si elle comporte son lot de défis et le risque que l'appareil ne soit pas à la hauteur des attentes. L'aspect le plus controversé de l'iPhone pliable réside dans sa forme une fois plié. Contrairement aux smartphones disponibles dans le commerce, généralement fins et larges, l'iPhone sera sensiblement plus large. D'après des rendus non officiels, même plié, l'appareil pourrait être plus encombrant que les modèles Pro haut de gamme. Cela soulève des questions quant au confort d'utilisation d'un tel appareil, qui risque d'être tout simplement difficile à manier. Pour ne rien arranger, des rendus de maquettes d'iPhone pliables, au design peu convaincant et inquiétant, circulent. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de la version finale de l'appareil. De plus, ces informations proviennent d'une fuite et sont donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, elles donnent une indication sur la direction prise par le constructeur.

Déplié, l'iPhone ressemble à une petite tablette, ce qui n'est pas un problème en soi, car les téléphones pliables sont principalement achetés par des personnes qui les utilisent pour le travail ou pour regarder des films, et qui ont donc besoin de plus d'espace que les smartphones traditionnels. En revanche, plié, l'appareil peut s'avérer inconfortable et moins pratique comme smartphone. Un format trop large peut rendre difficile l'utilisation à une main, un critère de confort essentiel pour de nombreux utilisateurs. Il en résulte un appareil performant comme mini-tablette, mais peu pratique pour sa fonction première. Pour l'instant, tout cela n'est que spéculation, ce qui ne signifie rien en soi, et les rendus ne reflètent pas forcément le produit final. Cependant, Apple pourrait avoir du mal à détrôner Samsung sur le marché des smartphones pliables, où la marque s'est solidement implantée et règne en maître. Le fait que le géant de Cupertino soit entré tardivement dans la course ne joue pas en sa faveur, mais mieux vaut tard que jamais. Ceux qui espéraient qu'Apple modifie le design de ses prochains iPhone seront déçus. L'entreprise ne prévoit aucun changement majeur ; on retrouvera donc probablement le bloc photo revisité inauguré avec l'iPhone 17 Pro. Une révolution pourrait toutefois survenir avec l'édition anniversaire de l'iPhone 20, conçue spécialement pour célébrer la sortie du modèle original en 2007.
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