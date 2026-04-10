GPT-4 guide les aveugles. Un chien robot dotÃ© d'intelligence artificielle fait sensation.

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GPT-4 guide les aveugles. Un chien robot dotÃ© d'intelligence artificielle fait ...
PubliÃ© le: 10/04/2026 @ 00:04:37: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLes robots canins ne se limitent plus Ã  de simples dÃ©monstrations d'ingÃ©nierie ; ils commencent Ã  trouver leur place dans des domaines oÃ¹ l'autonomie humaine au quotidien est en jeu. Une Ã©quipe de l'universitÃ© de Binghamton a prÃ©sentÃ© un robot guide pour les personnes aveugles, capable non seulement de les guider, mais aussi de communiquer avec elles et de dÃ©crire leur environnement en temps rÃ©el. GPT-4 joue ici un rÃ´le clÃ©. Il permet Ã  la machine de communiquer de maniÃ¨re quasi humaine, de rÃ©pondre aux questions et de transmettre des informations sur son environnement sans avoir besoin de commandes rigides. Ce projet, dÃ©veloppÃ© par Shiqi Zhang, propose une approche novatrice de la mobilitÃ© pour les personnes malvoyantes. Contrairement au chien guide traditionnel qui fonctionne selon des ordres et des rÃ©ponses appris, le robot dotÃ© d'intelligence artificielle offre des possibilitÃ©s bien plus vastes. Avant de partir, l'utilisateur peut se renseigner sur les itinÃ©raires disponibles, leur longueur et le temps de trajet estimÃ©. Pendant le trajet, le systÃ¨me dialogue avec l'utilisateur et lui fournit une description en temps rÃ©el de son environnement. Au lieu de simples bips, il propose un rÃ©cit complet. Le robot peut vous informer de la prÃ©sence d'un long couloir, d'un changement de direction ou de l'approche d'une piÃ¨ce prÃ©cise. Cette expÃ©rience s'apparente Ã  l'utilisation d'un systÃ¨me de navigation combinÃ© Ã  une conversation guidÃ©e.



Le changement majeur rÃ©side dans la transmission de l'information. Le systÃ¨me propose une verbalisation de la scÃ¨ne, une description en temps rÃ©el de l'environnement. Les utilisateurs reÃ§oivent non seulement des indications, mais aussi le contexte de l'espace dans lequel ils se trouvent, ce qui leur permet de mieux maÃ®triser leurs mouvements et leur orientation. Au lieu de suivre des instructions, les personnes aveugles peuvent ainsi apprÃ©hender activement l'espace qui les entoure. La solution a Ã©tÃ© testÃ©e en situation rÃ©elle. Sept personnes aveugles ont participÃ© aux tests, en se dÃ©plaÃ§ant dans un grand espace de bureaux comprenant plusieurs piÃ¨ces et couloirs. Ã€ l'issue des tests, les participants ont Ã©valuÃ© les performances du systÃ¨me. La combinaison de la planification d'itinÃ©raire prÃ©alable et de la narration pendant la navigation a reÃ§u les meilleurs retours. Les utilisateurs ont constatÃ© une meilleure clartÃ© et un sens de l'orientation amÃ©liorÃ©. Ce projet ne vise pas Ã  remplacer les chiens guides d'aveugles dans un avenir proche, mais illustre plutÃ´t l'orientation du dÃ©veloppement des technologies d'assistance aux personnes handicapÃ©es. Le robot n'a pas besoin de repos, ne se fatigue pas et peut Ãªtre constamment mis Ã  jour avec de nouvelles fonctionnalitÃ©s. Cependant, la question de la confiance, du lien affectif et de la fiabilitÃ© dans les situations difficiles demeure. Ces Ã©lÃ©ments constituent le fondement du travail des chiens guides d'aveugles depuis des annÃ©es.
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