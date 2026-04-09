 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Screamer (PS5) - La série des années 1990 revient à la sauce animée
Publié le: 09/04/2026 @ 23:43:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosScreamer débarque sur PC et consoles avec un objectif clair : faire revivre le jeu de course arcade sans se contenter d'évoquer le passé, mais en le réinventant avec une identité forte. Dès les premières secondes, on comprend que Milestone n'a pas opté pour la facilité nostalgique, mais pour une idée plus ambitieuse, capable de mêler vitesse, spectacle, tension narrative et un système de combat sur roues qui se démarque nettement de la concurrence. Le résultat est un jeu qui sort immédiatement du lot, car il ne ressemble à quasiment rien de ce qui est sorti récemment dans le genre. L'inspiration est évidente, mais pas au sens d'une simple copie ou d'un hommage. On y trouve des références à la culture anime, au cyberpunk, aux jeux de course les plus exubérants du passé et à cet univers de course extrême qui se nourrit de rivalités, d'équipes, de tournois et de personnages hors norme. Ici, cependant, tout est filtré par une vision très précise, conçue pour allier le plaisir de la course à celui de raconter une histoire. Le scénario est l'un des aspects les plus ambitieux de Screamer et, globalement, aussi l'un des plus réussis. Le jeu tisse une histoire chorale autour d'un tournoi clandestin, mettant en scène des équipes, des rivalités, des motivations cachées, des règlements de comptes et des relations qui se tendent ou se renforcent au gré des événements. Le choix de placer l'intrigue au cœur du jeu est inhabituel pour un jeu de course arcade, mais il fonctionne car il offre un contexte solide à chaque course et permet de s'attacher plus facilement aux personnages et à leurs motivations.

« Intel a conclu un accord de partenariat ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 08-04Jeux VidéosTest Avenue Escape (PS5) - Êtes-vous assez malin pour dégager les rues ?
 08-04Jeux VidéosThe Playerbase, nouvelle initiative permettant aux fans d'intégrer l'univers de jeux PlayStation
 07-04Jeux VidéosTest Marathon (PS5) - Découvrez le nouveau jeu de tir par extraction en équipe de Bungie
 03-04Jeux VidéosTest John Carpenter's Toxic Commando (PS5) - Une expérience qui a (forcément) mal tourné.
 02-04Jeux VidéosMortal Shell II dévoile son premier trailer de gameplay
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos09-04
Test Screamer (PS5) - La série des années 1990 revient à la sauce animée
 Intel09-04
Intel a conclu un accord de partenariat avec Google.
 Matériel09-04
Le marché des PC est en plein essor, mais il va bientôt s'effondrer.
 Intel09-04
Les nouvelles puces Intel bénéficieront d'un système de montage du refroidisseur amélioré.
 Apple09-04
Les ordinateurs portables Apple se bloquent en raison d'un problème très étrange.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page