Test Screamer (PS5) - La série des années 1990 revient à la sauce animée

Publié le: 09/04/2026 @ 23:43:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Screamer débarque sur PC et consoles avec un objectif clair : faire revivre le jeu de course arcade sans se contenter d'évoquer le passé, mais en le réinventant avec une identité forte. Dès les premières secondes, on comprend que Milestone n'a pas opté pour la facilité nostalgique, mais pour une idée plus ambitieuse, capable de mêler vitesse, spectacle, tension narrative et un système de combat sur roues qui se démarque nettement de la concurrence. Le résultat est un jeu qui sort immédiatement du lot, car il ne ressemble à quasiment rien de ce qui est sorti récemment dans le genre. L'inspiration est évidente, mais pas au sens d'une simple copie ou d'un hommage. On y trouve des références à la culture anime, au cyberpunk, aux jeux de course les plus exubérants du passé et à cet univers de course extrême qui se nourrit de rivalités, d'équipes, de tournois et de personnages hors norme. Ici, cependant, tout est filtré par une vision très précise, conçue pour allier le plaisir de la course à celui de raconter une histoire. Le scénario est l'un des aspects les plus ambitieux de Screamer et, globalement, aussi l'un des plus réussis. Le jeu tisse une histoire chorale autour d'un tournoi clandestin, mettant en scène des équipes, des rivalités, des motivations cachées, des règlements de comptes et des relations qui se tendent ou se renforcent au gré des événements. Le choix de placer l'intrigue au cœur du jeu est inhabituel pour un jeu de course arcade, mais il fonctionne car il offre un contexte solide à chaque course et permet de s'attacher plus facilement aux personnages et à leurs motivations.
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