 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel a conclu un accord de partenariat avec Google.
Publié le: 09/04/2026 @ 19:10:24: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel et Google ont annoncé une collaboration pluriannuelle visant à développer la prochaine génération d'infrastructures d'IA et de cloud computing. Dans le cadre de ce partenariat, Intel et Google synchroniseront leurs efforts sur plusieurs générations de processeurs Intel Xeon afin d'améliorer les performances, l'efficacité énergétique et de réduire le coût total de possession de l'infrastructure mondiale de Google. Google Cloud continue d'utiliser activement des processeurs Intel Xeon dans ses serveurs optimisés pour diverses charges de travail, notamment les tout derniers processeurs Intel Xeon 6. Ces plateformes conviennent à un large éventail de tâches, de la coordination de l'entraînement d'IA à grande échelle à l'inférence sensible à la latence, en passant par les scénarios de calcul standard.

Dans le même temps, les entreprises développent conjointement des IPU personnalisées, des accélérateurs ASIC spécialisés. Ces solutions prennent en charge les tâches de réseau, de stockage et de sécurité, déchargeant ainsi les processeurs. Il en résulte une efficacité accrue des ressources, une meilleure prévisibilité des performances et un fonctionnement optimisé des systèmes d'IA à très grande échelle. Ce développement est significatif, car Intel, longtemps resté à l'écart du marché de l'IA, y prend désormais activement de l'importance, comme en témoignent les nombreux partenariats noués avec des entreprises majeures. Cela devrait profondément modifier la donne sur le marché.

https://i.ibb.co/1f0DcNFj/icon.webp
« Le marché des PC est en plein essor, ma...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-04IntelLes nouvelles puces Intel bénéficieront d'un système de montage du refroidisseur amélioré.
 09-04IntelLes premiers tests de la carte graphique Intel Arc Pro B70 sont apparus.
 09-04IntelIntel Nova Lake arrive. Les nouveaux processeurs seront axés sur les graphismes et l'IA.
 07-04IntelBonnes et mauvaises nouvelles concernant les nouveaux processeurs Nova Lake d'Intel
 07-04IntelIntel n'abandonne pas le socket LGA 1700. De nouvelles cartes mères sont en préparation.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Intel09-04
Intel a conclu un accord de partenariat avec Google.
 Matériel09-04
Le marché des PC est en plein essor, mais il va bientôt s'effondrer.
 Intel09-04
Les nouvelles puces Intel bénéficieront d'un système de montage du refroidisseur amélioré.
 Apple09-04
Les ordinateurs portables Apple se bloquent en raison d'un problème très étrange.
 AMD09-04
Le prix du processeur AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition a été annoncé.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page