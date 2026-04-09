Intel a conclu un accord de partenariat avec Google.

Intel et Google ont annoncé une collaboration pluriannuelle visant à développer la prochaine génération d'infrastructures d'IA et de cloud computing. Dans le cadre de ce partenariat, Intel et Google synchroniseront leurs efforts sur plusieurs générations de processeurs Intel Xeon afin d'améliorer les performances, l'efficacité énergétique et de réduire le coût total de possession de l'infrastructure mondiale de Google. Google Cloud continue d'utiliser activement des processeurs Intel Xeon dans ses serveurs optimisés pour diverses charges de travail, notamment les tout derniers processeurs Intel Xeon 6. Ces plateformes conviennent à un large éventail de tâches, de la coordination de l'entraînement d'IA à grande échelle à l'inférence sensible à la latence, en passant par les scénarios de calcul standard.
Dans le même temps, les entreprises développent conjointement des IPU personnalisées, des accélérateurs ASIC spécialisés. Ces solutions prennent en charge les tâches de réseau, de stockage et de sécurité, déchargeant ainsi les processeurs. Il en résulte une efficacité accrue des ressources, une meilleure prévisibilité des performances et un fonctionnement optimisé des systèmes d'IA à très grande échelle. Ce développement est significatif, car Intel, longtemps resté à l'écart du marché de l'IA, y prend désormais activement de l'importance, comme en témoignent les nombreux partenariats noués avec des entreprises majeures. Cela devrait profondément modifier la donne sur le marché.
Dans le même temps, les entreprises développent conjointement des IPU personnalisées, des accélérateurs ASIC spécialisés. Ces solutions prennent en charge les tâches de réseau, de stockage et de sécurité, déchargeant ainsi les processeurs. Il en résulte une efficacité accrue des ressources, une meilleure prévisibilité des performances et un fonctionnement optimisé des systèmes d'IA à très grande échelle. Ce développement est significatif, car Intel, longtemps resté à l'écart du marché de l'IA, y prend désormais activement de l'importance, comme en témoignent les nombreux partenariats noués avec des entreprises majeures. Cela devrait profondément modifier la donne sur le marché.
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