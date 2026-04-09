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Le marché des PC est en plein essor, mais il va bientôt s'effondrer.
Publié le: 09/04/2026 @ 19:09:28: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielD'après les dernières études d'Omdia, les livraisons d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont progressé de 3,2 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 64,8 millions d'unités. Les ordinateurs portables, y compris les stations de travail mobiles, ont enregistré une croissance plus modérée de 2,6 %, à 50,8 millions d'unités. Les ordinateurs de bureau, y compris les stations de travail, ont affiché une performance légèrement supérieure, avec une hausse de 5,4 %, pour atteindre 14 millions d'unités. Cette croissance a été largement artificiellement accélérée, les fabricants et les distributeurs ayant anticipé la hausse des prix des composants pour augmenter leurs livraisons.

Le marché a été soutenu par le cycle de renouvellement des appareils en cours dans le contexte de la transition vers Windows 10, qui continue de stimuler les budgets des entreprises, ainsi que par une saison de lancements printanière plus active que d'habitude, tant chez les fabricants d'appareils Windows que chez Apple. Un analyste d'Omdia note que la croissance actuelle devrait constituer le pic de l'année. La pression sur les chaînes d'approvisionnement s'intensifie et les coûts de la mémoire et du stockage devraient continuer d'augmenter plus rapidement que prévu dès le deuxième trimestre. Cela réduira les marges des fabricants de PC et les obligera à répercuter les coûts sur leurs partenaires et clients finaux. Le développement rapide des centres de données dédiés à l'IA, qui consomment activement des ressources, exerce une pression supplémentaire et éloigne le marché grand public de la chaîne d'approvisionnement en mémoire et stockage, ce qui a un impact sur les prix.

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