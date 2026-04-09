Les nouvelles puces Intel bénéficieront d'un système de montage du refroidisseur amélioré.

De nouvelles fuites concernant les futurs processeurs Nova Lake d'Intel révèlent que les versions de bureau de Nova Lake-S bénéficieront d'un socket amélioré et d'un nouveau système de fixation. Selon VideoCardz, les puces LGA-1954 seront équipées d'un système 2L-ILM, ce qui devrait optimiser le contact entre le processeur et le système de refroidissement. Compte tenu du fait que les nouveaux processeurs de bureau d'Intel peuvent intégrer jusqu'à 52 cœurs hautes performances, la nécessité d'un système de fixation plus sûr semble justifiée. Le système 2L-ILM est un mécanisme de fixation indépendant à deux niveaux : deux leviers situés de part et d'autre du processeur le maintiennent en place dans le socket LGA-1954.
La pression est répartie des deux côtés, ce qui assure un ajustement plus précis et un système de fixation plus efficace, garantissant un meilleur contact avec le système de refroidissement. Intel classe traditionnellement ses sockets en plusieurs types. L'option de base est le Default-ILM, tandis que le RL-ILM existe également. Comme c'était le cas avec Arrow Lake, par exemple, les fabricants de cartes mères utilisent différents mécanismes de fixation selon le segment. Les solutions plus abordables utilisent le Default-ILM, tandis que les cartes mères haut de gamme compatibles avec l'overclocking utilisent le RL-ILM, qui offre une force de serrage plus importante et une surface de contact plus lisse pour le refroidissement. Ce nouveau mécanisme sera probablement réservé aux modèles phares, car il n'apportera aucun avantage aux modèles d'entrée de gamme.
La pression est répartie des deux côtés, ce qui assure un ajustement plus précis et un système de fixation plus efficace, garantissant un meilleur contact avec le système de refroidissement. Intel classe traditionnellement ses sockets en plusieurs types. L'option de base est le Default-ILM, tandis que le RL-ILM existe également. Comme c'était le cas avec Arrow Lake, par exemple, les fabricants de cartes mères utilisent différents mécanismes de fixation selon le segment. Les solutions plus abordables utilisent le Default-ILM, tandis que les cartes mères haut de gamme compatibles avec l'overclocking utilisent le RL-ILM, qui offre une force de serrage plus importante et une surface de contact plus lisse pour le refroidissement. Ce nouveau mécanisme sera probablement réservé aux modèles phares, car il n'apportera aucun avantage aux modèles d'entrée de gamme.
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