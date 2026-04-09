Les ordinateurs portables Apple se bloquent en raison d'un problème très étrange.

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Les ordinateurs portables Apple se bloquent en raison d'un problème très étra...
Publié le: 09/04/2026 @ 17:07:04: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes ordinateurs portables Apple, notamment les MacBook Neo et MacBook Air, rencontrent un problème inhabituel : après 49,7 jours sans redémarrage, leurs performances chutent brutalement. Plus précisément, après 49 jours, 17 heures, 2 minutes et 47,296 secondes de fonctionnement continu, la pile TCP/IP cesse complètement de fonctionner : le système ne peut plus établir de nouvelles connexions réseau. La cause se situe au niveau du noyau XNU. En interne, la variable `tcp_now` est utilisée : un nombre non signé de 32 bits qui comptabilise le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage pendant lesquelles la pile TCP fonctionne. Lorsque sa valeur atteint son maximum de 4 294 967 295, le compteur ne se réinitialise pas comme prévu, mais se bloque. Ceci perturbe le mécanisme par lequel macOS nettoie et ferme les anciennes connexions.

De ce fait, les sessions fermées s'accumulent, la charge du processeur augmente progressivement et le traitement réseau du système devient de plus en plus difficile. À un moment donné, le nombre de ports disponibles, généralement autour de 16 384, est épuisé et les nouvelles connexions deviennent impossibles. Cependant, les connexions existantes continuent de fonctionner et l'ordinateur répond toujours au ping, bien que sensiblement plus lentement. Un redémarrage résout complètement le problème et réinitialise le compteur, mais après 49,7 jours, le même processus se répète. Théoriquement, le problème pourrait être résolu en passant à des valeurs 64 bits, mais cela nécessiterait d'importantes modifications du code, des tests et des ressources supplémentaires. Apple n'a pas encore commenté la situation.

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