Le prix du processeur AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition a été annoncé.

Avant son lancement le 22 avril, AMD a dévoilé le prix de vente conseillé de son nouveau processeur de bureau haut de gamme, le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Aux États-Unis, il sera de 899 $ hors taxes, soit 200 $ de plus que le prix de lancement du Ryzen 9 9950X3D. Cependant, le prix réel pourrait être encore plus élevé : les revendeurs appliquent souvent une marge, et avec les taxes, le prix pourrait facilement dépasser les 1 000 $. Dès son lancement, le processeur sera disponible en version boîte et intégré à des PC de jeu pré-assemblés par les principaux fabricants. Le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition est un processeur 16 cœurs et 32 threads basé sur l’architecture Zen 5 avec la technologie 3D V-Cache. Contrairement au 9950X3D classique, le cache supplémentaire est situé sur les deux chiplets à 8 cœurs, ce qui porte le cache L3 total à 192 Mo et le cache total (L2 + L3) à 208 Mo.
La version standard ne dispose que d'un seul chipset dédié au cache virtuel 3D, obligeant le système à s'appuyer sur le planificateur du système d'exploitation pour y acheminer les tâches de jeu. Hormis cela, le nouveau processeur est quasiment identique au 9950X3D, à quelques différences près. Sa fréquence turbo maximale est de 5,60 GHz, soit 100 MHz de moins que le modèle de base, mais son TDP passe de 170 W à 200 W. Techniquement, le processeur est compatible avec toutes les cartes mères à socket AM5, mais sa prise en charge nécessite une mise à jour de l'UEFI par les fabricants de cartes mères. De plus, ce processeur n'est pas particulièrement adapté aux jeux ; il a été conçu pour exécuter des logiciels exigeants.
La version standard ne dispose que d'un seul chipset dédié au cache virtuel 3D, obligeant le système à s'appuyer sur le planificateur du système d'exploitation pour y acheminer les tâches de jeu. Hormis cela, le nouveau processeur est quasiment identique au 9950X3D, à quelques différences près. Sa fréquence turbo maximale est de 5,60 GHz, soit 100 MHz de moins que le modèle de base, mais son TDP passe de 170 W à 200 W. Techniquement, le processeur est compatible avec toutes les cartes mères à socket AM5, mais sa prise en charge nécessite une mise à jour de l'UEFI par les fabricants de cartes mères. De plus, ce processeur n'est pas particulièrement adapté aux jeux ; il a été conçu pour exécuter des logiciels exigeants.
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