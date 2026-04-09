Les premiers tests de la carte graphique Intel Arc Pro B70 sont apparus.

Les cartes graphiques professionnelles haut de gamme d'Intel, basées sur l'architecture Big Battlemage, sont sorties il y a environ deux semaines, mais les tests indépendants des Arc Pro B65 et Arc Pro B70 restent rares. La disponibilité semble être le problème : comme pour l'Arc Pro B60 l'année dernière, les nouveaux modèles pourraient être disponibles en quantités très limitées. Les Arc Pro B65 et B70 sont initialement destinées aux applications professionnelles et à l'IA ; elles offrent plus de mémoire vidéo et un processeur graphique plus puissant que les Arc Pro B50 et B60. Actuellement, seuls des benchmarks internes d'Intel sont disponibles, montrant que l'Arc Pro B70 surpasse la NVIDIA RTX PRO 4000 dans plusieurs scénarios. Par ailleurs, un test a été publié par le magazine allemand Hardware Luxx, qui a réussi à se procurer quatre unités Arc Pro B70.
Cela nous a permis de tester non seulement une carte unique, mais aussi une configuration complète avec quatre accélérateurs graphiques. Pour les tâches liées à l'IA, l'Arc Pro B70 affiche un gain de performance d'environ 30 à 40 % par rapport à la B50 sur Geekbench AI et, dans plusieurs tests, des performances comparables à celles de la Radeon Pro W7900. Plus remarquable encore, la carte consomme nettement moins d'énergie que les Radeon Pro W7800 et W7900. En pleine charge, l'Arc Pro B70 consomme environ 180 W, et la consommation d'énergie augmente de façon quasi linéaire avec plusieurs cartes. Ceci démontre une répartition homogène de la charge et une grande efficacité, même dans les configurations multi-GPU, y compris les systèmes à quatre GPU.
Cela nous a permis de tester non seulement une carte unique, mais aussi une configuration complète avec quatre accélérateurs graphiques. Pour les tâches liées à l'IA, l'Arc Pro B70 affiche un gain de performance d'environ 30 à 40 % par rapport à la B50 sur Geekbench AI et, dans plusieurs tests, des performances comparables à celles de la Radeon Pro W7900. Plus remarquable encore, la carte consomme nettement moins d'énergie que les Radeon Pro W7800 et W7900. En pleine charge, l'Arc Pro B70 consomme environ 180 W, et la consommation d'énergie augmente de façon quasi linéaire avec plusieurs cartes. Ceci démontre une répartition homogène de la charge et une grande efficacité, même dans les configurations multi-GPU, y compris les systèmes à quatre GPU.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité