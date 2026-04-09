Microsoft suspend les comptes des développeurs de logiciels libres. WireGuard et VeraCrypt ne sont plus pris en charge.

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Microsoft suspend les comptes des développeurs de logiciels libres. WireGuard e...
Publié le: 09/04/2026 @ 14:21:57: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftDans le monde de la technologie, il est rare qu'une situation affecte simultanément la sécurité, la confiance et le travail quotidien de milliers d'utilisateurs, mais Microsoft est parvenu à le faire. Sans préavis, le géant a suspendu les comptes des développeurs responsables de certains de ses projets open source les plus importants. La décision a été prise soudainement. Les développeurs de logiciels n'ont été informés du blocage qu'à leur connexion. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de publier des mises à jour Windows, y compris des correctifs de sécurité critiques. Parmi les outils concernés figuraient des logiciels utilisés quotidiennement par des millions d'utilisateurs. Des problèmes ont été signalés par les développeurs de WireGuard, VeraCrypt, MemTest86 et Windscribe, entre autres. Pour nombre d'entre eux, Windows demeure la principale plateforme de distribution. L'absence d'accès aux outils Microsoft entraîne un véritable arrêt du développement des versions système. Des mises à jour pour Linux et macOS continuent d'être publiées, mais cela ne compense pas les pertes. Les créateurs parlent ouvertement du chaos qui règne. L'absence de contact humain au niveau du support, les réponses automatisées et la procédure d'appel opaque donnent l'image d'un système fonctionnant sans intervention humaine.

Parmi les plus touchés figure Mounir Idrassi, le créateur de VeraCrypt, qui utilisait ce compte pour signer des pilotes et des chargeurs de démarrage depuis des années. Après sa suspension, il a perdu l'accès à des outils essentiels. Jason A. Donenfeld, mainteneur de WireGuard, décrit une expérience similaire. Pour lui, cette suspension représente un risque de sécurité pour les utilisateurs. En cas de vulnérabilité critique, les temps de réponse pourraient être considérablement allongés. « Microsoft a fermé le compte que j'utilisais depuis des années pour signer les pilotes Windows et le chargeur de démarrage. […] Microsoft ne m'a envoyé aucun courriel ni avertissement préalable. Je n'ai reçu aucune explication quant à la fermeture de mon compte, et leur message indique qu'aucun recours n'est possible », a déclaré le créateur de VeraCrypt. Sans cette signature, le système ne permet pas l'installation des pilotes nécessaires au programme.

Après que l'affaire a été rendue publique, l'entreprise a réagi. Selon Scott Hanselman, les comptes ont été automatiquement suspendus dans le cadre du processus de vérification des partenaires du programme matériel Windows. Ce mécanisme était censé s'appliquer aux entités n'ayant pas accompli la procédure obligatoire dans les délais impartis. Microsoft affirme avoir communiqué ces changements à l'avance, mais les développeurs soulignent n'avoir reçu aucun avertissement. Cette situation met en lumière les tensions entre les projets indépendants et les géants de la tech. L'open source prospère grâce à la communauté et à la transparence, tandis que les grandes plateformes s'appuient sur des procédures automatisées et des systèmes fermés. Concrètement, cela signifie qu'une simple décision systémique peut paralyser le développement d'un logiciel utilisé dans le monde entier. Microsoft a annoncé une solution au problème, sans toutefois préciser de délai. Ce n'est qu'après la médiatisation de l'affaire que les premières réactions et tentatives de contact avec les développeurs ont émergé.
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