 Se connecter 
 Se connecter 
        
La Grèce interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans
Publié le: 09/04/2026 @ 14:20:29: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLa Grèce annonce l'une des mesures les plus sévères d'Europe contre les réseaux sociaux. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé le lancement d'un projet d'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027. La raison invoquée par le gouvernement ? Les problèmes croissants de sommeil, d'anxiété et les mécanismes addictifs utilisés par ces plateformes. Fait intéressant, Mitsotakis a annoncé ses projets via TikTok. Dans la vidéo, il a souligné que certaines parties de l'application étaient conçues pour capter l'attention des jeunes utilisateurs le plus longtemps possible. Le Premier ministre a également évoqué la pression sociale liée à la comparaison avec autrui et l'impact des commentaires en ligne sur la santé mentale des enfants. D'après l'annonce, les plateformes de réseaux sociaux seront tenues de vérifier efficacement l'âge de leurs utilisateurs. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des amendes, en vertu du règlement européen sur les services numériques, pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial. Par ailleurs, les parents devront utiliser l'application Kids Wallet, fournie par le gouvernement et installée sur l'appareil de leur enfant afin de bloquer l'accès aux services interdits. Les modalités de mise en œuvre sont encore en cours de finalisation.

Athènes ne cache pas qu'il ne s'agit que d'un début. Mitsotakis a annoncé son intention de convaincre l'Union européenne d'établir des règles communes, notamment un seuil européen de 15 ans pour définir « l'ère numérique ». La Grèce devrait être parmi les premiers pays à adopter une telle mesure restrictive, mais le gouvernement espère que d'autres pays suivront son exemple. La Grèce a déjà durci sa politique concernant le temps passé devant les écrans par les enfants, en interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école à partir de 2024. Elle va désormais plus loin en ciblant directement les réseaux sociaux. Selon un sondage ALCO réalisé en février, environ 80 % des adultes grecs soutiennent ce projet.
Microsoft suspend les comptes des dével... »« Les anciennes liseuses Kindle et Fire pe...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 07-04InternetLes États-Unis veulent interdire les sites pirates. Google et Cloudflare seront contraints de le faire.
 30-03InternetUne nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 100 mètres sous terre.
 30-03InternetL'Autriche veut restreindre davantage l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.
 27-03InternetL'intelligence artificielle bannie de Wikipédia. Les modèles de langage ne rédigeront plus d'articles.
 24-03InternetGoogle introduit l'IA dans le darknet. Gemini analyse le web souterrain.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Microsoft09-04
Microsoft suspend les comptes des développeurs de logiciels libres. WireGuard et VeraCrypt ne sont plus pris en charge.
 Internet09-04
La Grèce interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans
 Matériel09-04
Les anciennes liseuses Kindle et Fire perdront toutes leurs fonctionnalités après cette date. Amazon est allé trop loin.
 Intel09-04
Intel Nova Lake arrive. Les nouveaux processeurs seront axés sur les graphismes et l'IA.
 Matériel08-04
Les cartes mères DDR3 et LGA 1150 sont de nouveau produites. Le marché est en ébullition.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page