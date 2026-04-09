La Grèce interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans

La Grèce annonce l'une des mesures les plus sévères d'Europe contre les réseaux sociaux. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé le lancement d'un projet d'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027. La raison invoquée par le gouvernement ? Les problèmes croissants de sommeil, d'anxiété et les mécanismes addictifs utilisés par ces plateformes. Fait intéressant, Mitsotakis a annoncé ses projets via TikTok. Dans la vidéo, il a souligné que certaines parties de l'application étaient conçues pour capter l'attention des jeunes utilisateurs le plus longtemps possible. Le Premier ministre a également évoqué la pression sociale liée à la comparaison avec autrui et l'impact des commentaires en ligne sur la santé mentale des enfants. D'après l'annonce, les plateformes de réseaux sociaux seront tenues de vérifier efficacement l'âge de leurs utilisateurs. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des amendes, en vertu du règlement européen sur les services numériques, pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial. Par ailleurs, les parents devront utiliser l'application Kids Wallet, fournie par le gouvernement et installée sur l'appareil de leur enfant afin de bloquer l'accès aux services interdits. Les modalités de mise en œuvre sont encore en cours de finalisation.
Athènes ne cache pas qu'il ne s'agit que d'un début. Mitsotakis a annoncé son intention de convaincre l'Union européenne d'établir des règles communes, notamment un seuil européen de 15 ans pour définir « l'ère numérique ». La Grèce devrait être parmi les premiers pays à adopter une telle mesure restrictive, mais le gouvernement espère que d'autres pays suivront son exemple. La Grèce a déjà durci sa politique concernant le temps passé devant les écrans par les enfants, en interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école à partir de 2024. Elle va désormais plus loin en ciblant directement les réseaux sociaux. Selon un sondage ALCO réalisé en février, environ 80 % des adultes grecs soutiennent ce projet.
Athènes ne cache pas qu'il ne s'agit que d'un début. Mitsotakis a annoncé son intention de convaincre l'Union européenne d'établir des règles communes, notamment un seuil européen de 15 ans pour définir « l'ère numérique ». La Grèce devrait être parmi les premiers pays à adopter une telle mesure restrictive, mais le gouvernement espère que d'autres pays suivront son exemple. La Grèce a déjà durci sa politique concernant le temps passé devant les écrans par les enfants, en interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école à partir de 2024. Elle va désormais plus loin en ciblant directement les réseaux sociaux. Selon un sondage ALCO réalisé en février, environ 80 % des adultes grecs soutiennent ce projet.
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