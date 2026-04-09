Les anciennes liseuses Kindle et Fire perdront toutes leurs fonctionnalités après cette date. Amazon est allé trop loin.

Amazon a annoncé un changement important pour les utilisateurs d'anciennes liseuses Kindle et de tablettes Fire de première génération. À compter du 20 mai, certains appareils datant de 2012 ou d'avant ne pourront plus acheter, louer ni télécharger de nouveaux contenus directement depuis le Kindle Store. Cela signifie la fin de certaines fonctionnalités pour des appareils qui, malgré leur âge, fonctionnent encore sans problème majeur. La liste comprend les liseuses Amazon de première génération, notamment les Kindle 1 et 2, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4 et 5, Kindle Touch et le premier Kindle Paperwhite. Ces changements s'appliqueront également aux premières tablettes Kindle Fire, dont les Kindle Fire HD 7 et Fire HD 8.9. En clair : si vous utilisez l'un de ces modèles, vous ne pourrez plus télécharger de nouveaux livres numériques directement depuis la boutique après le 20 mai. Il ne s'agit pas d'une disparition complète de ces appareils. Amazon souligne que les utilisateurs conserveront l'accès aux livres déjà téléchargés. Les anciens modèles de Kindle permettront toujours de lire votre bibliothèque actuelle, et les contenus achetés seront également disponibles sur les appareils plus récents, dans l'application Kindle et via Kindle pour le Web. Toutefois, il est conseillé de télécharger à l'avance les titres qui vous intéressent si vous prévoyez d'utiliser votre ancien appareil hors ligne.
Le changement le plus controversé concerne la réinitialisation d'usine ou la désactivation des appareils après le 20 mai. Si une liseuse Kindle est effacée ou déconnectée d'un compte, il sera impossible de la réenregistrer. De ce fait, l'appareil pourrait devenir pratiquement inutilisable. Cette disposition est particulièrement contestée par les utilisateurs de longue date, qui soulignent que de nombreuses liseuses Kindle plus anciennes fonctionnent encore parfaitement. L'entreprise tente d'atténuer l'impact de ces changements en offrant aux propriétaires d'appareils concernés une réduction de 20 % sur certains nouveaux modèles Kindle et un crédit de 20 $ pour l'achat de livres numériques. Ces bonus sont censés être appliqués automatiquement lors de l'achat d'une nouvelle liseuse. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, il s'agit d'un nouvel exemple de mise à niveau forcée. Une chose est sûre : si vous possédez une ancienne liseuse Kindle, il est préférable de ne pas la réinitialiser après le 20 mai.
Le changement le plus controversé concerne la réinitialisation d'usine ou la désactivation des appareils après le 20 mai. Si une liseuse Kindle est effacée ou déconnectée d'un compte, il sera impossible de la réenregistrer. De ce fait, l'appareil pourrait devenir pratiquement inutilisable. Cette disposition est particulièrement contestée par les utilisateurs de longue date, qui soulignent que de nombreuses liseuses Kindle plus anciennes fonctionnent encore parfaitement. L'entreprise tente d'atténuer l'impact de ces changements en offrant aux propriétaires d'appareils concernés une réduction de 20 % sur certains nouveaux modèles Kindle et un crédit de 20 $ pour l'achat de livres numériques. Ces bonus sont censés être appliqués automatiquement lors de l'achat d'une nouvelle liseuse. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, il s'agit d'un nouvel exemple de mise à niveau forcée. Une chose est sûre : si vous possédez une ancienne liseuse Kindle, il est préférable de ne pas la réinitialiser après le 20 mai.
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