Les cartes mères DDR3 et LGA 1150 sont de nouveau produites. Le marché est en ébullition.

Le marché informatique s'est habitué à une accélération constante. Les générations successives de mémoire vive ont amélioré les performances, réduit la consommation d'énergie et ouvert la voie à des applications toujours plus exigeantes. Or, cette fois-ci, c'est l'inverse qui se produit. Les fabricants de matériel informatique commencent à utiliser des technologies datant de près de vingt ans, dans l'espoir de sauver le marché des composants. La norme DDR3 a fait ses débuts en 2007 et a alimenté les ordinateurs du monde entier pendant des années. Elle a ensuite été remplacée par la DDR4 et la DDR5, qui sont devenues la base des PC modernes. Aujourd'hui, la situation évolue de façon surprenante. Le fabricant Colorful a conçu de nouvelles cartes mères compatibles avec la DDR3, alors même que cette technologie est en sommeil depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une norme actualisée ni d'une expérience de laboratoire. Ce sont de véritables produits destinés à la commercialisation et conçus pour répondre à des besoins spécifiques du marché. Cette décision n'est motivée ni par la nostalgie ni par une volonté d'expérimentation. La pénurie croissante de mémoire moderne y contribue largement. Les modules DDR5 sont devenus plus difficiles à trouver et leurs prix ont considérablement augmenté. La DDR4, autrefois considérée comme une valeur sûre, commence elle aussi à se raréfier. L'énorme demande des centres de données et des projets d'intelligence artificielle absorbe d'énormes quantités de DRAM. Les fabricants orientent leur production vers les segments les plus rentables, et les consommateurs en subissent les conséquences.
Les nouvelles cartes mères sont basées sur des chipsets d'il y a plusieurs années. Parmi eux, l'Intel H110, désormais obsolète. Elles sont compatibles avec les processeurs à socket LGA 1151, un matériel qui, jusqu'à récemment, était considéré comme « archivé ». Mais ce n'est pas tout : le retour de l'Intel H81, deux ans avant le modèle H110 de 2013, et du socket Intel LGA 1150 a également été annoncé. Cela a de graves conséquences pour les utilisateurs. Les processeurs modernes ne prennent pas en charge cette mémoire, et les modules DDR3 ne sont pas compatibles avec les nouveaux emplacements. En pratique, cela revient à construire un ordinateur avec des composants anciens. Les différences technologiques sont évidentes. La DDR3 fonctionne à des tensions plus élevées et offre des fréquences plus basses que la DDR4 et la DDR5. Sa bande passante est limitée et la capacité maximale des modules est nettement inférieure. Cette solution n'est pas conçue pour les jeux les plus récents ni pour les tâches informatiques exigeantes. Néanmoins, une telle plateforme pourrait s'avérer intéressante pour les entreprises et les institutions qui ont besoin d'équipements bon marché et accessibles pour des applications de base. Ce n'est pas le premier signe que l'industrie commence à réagir aux pénuries d'approvisionnement. Ces derniers mois, on a parlé d'extension de la durée de vie des anciennes plateformes et de l'introduction de nouvelles cartes mères compatibles avec les anciennes normes. Cependant, la décision de réintroduire la DDR3 est la mesure la plus radicale.
Les nouvelles cartes mères sont basées sur des chipsets d'il y a plusieurs années. Parmi eux, l'Intel H110, désormais obsolète. Elles sont compatibles avec les processeurs à socket LGA 1151, un matériel qui, jusqu'à récemment, était considéré comme « archivé ». Mais ce n'est pas tout : le retour de l'Intel H81, deux ans avant le modèle H110 de 2013, et du socket Intel LGA 1150 a également été annoncé. Cela a de graves conséquences pour les utilisateurs. Les processeurs modernes ne prennent pas en charge cette mémoire, et les modules DDR3 ne sont pas compatibles avec les nouveaux emplacements. En pratique, cela revient à construire un ordinateur avec des composants anciens. Les différences technologiques sont évidentes. La DDR3 fonctionne à des tensions plus élevées et offre des fréquences plus basses que la DDR4 et la DDR5. Sa bande passante est limitée et la capacité maximale des modules est nettement inférieure. Cette solution n'est pas conçue pour les jeux les plus récents ni pour les tâches informatiques exigeantes. Néanmoins, une telle plateforme pourrait s'avérer intéressante pour les entreprises et les institutions qui ont besoin d'équipements bon marché et accessibles pour des applications de base. Ce n'est pas le premier signe que l'industrie commence à réagir aux pénuries d'approvisionnement. Ces derniers mois, on a parlé d'extension de la durée de vie des anciennes plateformes et de l'introduction de nouvelles cartes mères compatibles avec les anciennes normes. Cependant, la décision de réintroduire la DDR3 est la mesure la plus radicale.
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