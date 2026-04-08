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Test Avenue Escape (PS5) - Êtes-vous assez malin pour dégager les rues ?
Publié le: 08/04/2026 @ 23:29:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCertains jeux misent sur des scénarios explosifs ou un gameplay captivant. D'autres, comme Avenue Escape, nous plongent directement dans la circulation et nous demandent de rétablir l'ordre tout en évitant de renverser des piétons imprudents. La formule des jeux Double Mizzlee consiste en une série de niveaux aux énigmes de plus en plus complexes, à résoudre en déplaçant des objets ou le personnage principal. Avenue Escape reprend cette formule à la lettre, proposant 50 niveaux où les joueurs devront gérer une série d'intersections . À différents moments, ils devront déplacer des fourgonnettes en évitant les collisions et les piétons qui, dans les niveaux suivants, traverseront les passages piétons. Contrairement à de nombreux jeux indépendants, Double Mizzlee nous épargne au moins le pixel art désormais surutilisé, optant pour un style cartoon coloré parfaitement adapté aux défis proposés. Ces derniers semblent toutefois davantage conçus pour les smartphones et les tablettes que pour les consoles de nouvelle génération. Alors, comment devenir le roi des embouteillages ? Aborder les niveaux d'Avenue Escape est très simple : chaque fourgonnette affiche un vecteur en haut de l'écran indiquant sa direction. Dans les niveaux plus avancés, certaines prendront même le premier virage et d'autres feront un double demi-tour . Il faudra choisir le bon ordre de déplacement des véhicules en cliquant dessus, afin d'éviter les collisions avec les véhicules à l'arrêt.

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