Samsung teste déjà un prototype de l'Exynos 2700.

Le processeur mobile Exynos 2700 a déjà figuré dans des benchmarks, mais à l'époque, seuls les résultats graphiques Xclipse 970 sous OpenCL étaient disponibles, sans données de performances monocœur ni multicœur. Désormais, les résultats de calcul sont publiés : la puce a obtenu 2 603 points en monocœur et 10 350 points en multicœur. Ces résultats n'inspirent pas un grand optimisme, mais il est important de rappeler que le processeur est encore en phase de test préliminaire. Sa présence précoce dans les benchmarks témoigne probablement de la volonté de Samsung d'améliorer significativement l'Exynos 2600. Malgré ses atouts, cette puce de première génération, gravée en 2 nm GAA, présente des problèmes importants, notamment en matière d'efficacité énergétique : sa consommation peut atteindre 30 watts en pleine charge.
C’est précisément ce qui explique la réduction de l’autonomie de la batterie. Par exemple, la version du Galaxy S26 équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre une autonomie supérieure d’environ 28 % (plus de 2 heures) à celle de la version dotée de l’Exynos 2600, ce qui soulève des questions. Dans ce contexte, l’Exynos 2700 pourrait constituer une solution plus aboutie, surtout si Samsung adopte effectivement le procédé GAA 2 nm de deuxième génération, qui devrait améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Concernant la configuration des cœurs du processeur, au lieu du schéma « 1 + 3 + 6 », la société semble envisager une option « 4 + 1 + 4 + 1 ». Il s’agit d’une configuration très complexe, susceptible d’améliorer l’efficacité énergétique. Cependant, la sortie de ce processeur est encore lointaine.
C’est précisément ce qui explique la réduction de l’autonomie de la batterie. Par exemple, la version du Galaxy S26 équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre une autonomie supérieure d’environ 28 % (plus de 2 heures) à celle de la version dotée de l’Exynos 2600, ce qui soulève des questions. Dans ce contexte, l’Exynos 2700 pourrait constituer une solution plus aboutie, surtout si Samsung adopte effectivement le procédé GAA 2 nm de deuxième génération, qui devrait améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Concernant la configuration des cœurs du processeur, au lieu du schéma « 1 + 3 + 6 », la société semble envisager une option « 4 + 1 + 4 + 1 ». Il s’agit d’une configuration très complexe, susceptible d’améliorer l’efficacité énergétique. Cependant, la sortie de ce processeur est encore lointaine.
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