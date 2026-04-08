Le MacBook Neo sera équipé d'une nouvelle puce et de 12 Go de RAM.

Le MacBook Neo d'Apple a créé la surprise sur le marché des ordinateurs portables grâce à son prix abordable et à ses performances solides au quotidien. Cependant, son processeur mobile A18 Pro et ses 8 Go de RAM seulement restent ses principaux points faibles : les utilisateurs ne peuvent opter pour une version plus puissante. Or, selon de récentes rumeurs, Apple envisagerait de mettre à jour le MacBook Neo en 2027 avec le processeur A19 Pro, plus récent et déjà présent dans l'iPhone 17 Pro. Malgré cette mise à niveau, l'A19 Pro resterait un processeur mobile et devrait conserver la même configuration graphique à 5 cœurs que l'A18 Pro de la version actuelle.
Cependant, cette mise à jour permettra au MacBook Neo de dépasser la limitation de 8 Go de mémoire LPDDR5X. Selon certaines rumeurs, le MacBook Neo de 2027 bénéficiera d'une augmentation de mémoire de 50 %, pour atteindre 12 Go. Apparemment, le modèle a déjà rencontré un franc succès commercial, et Apple augmente même ses volumes de production. Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée pour cette version mise à jour, mais les analystes notent que le MacBook Neo utilise probablement des processeurs défectueux initialement conçus pour la gamme iPhone 16 Pro, ce qui pourrait limiter leur approvisionnement. Cette pratique, consistant à utiliser des puces défectueuses, pourrait expliquer pourquoi les composants internes de l'ordinateur portable seront mis à jour environ un an après sa sortie : le fabricant sera tout simplement à court de puces et devra donc passer à des processeurs de nouvelle génération. Mais il n'y a rien de mal à cela.
Cependant, cette mise à jour permettra au MacBook Neo de dépasser la limitation de 8 Go de mémoire LPDDR5X. Selon certaines rumeurs, le MacBook Neo de 2027 bénéficiera d'une augmentation de mémoire de 50 %, pour atteindre 12 Go. Apparemment, le modèle a déjà rencontré un franc succès commercial, et Apple augmente même ses volumes de production. Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée pour cette version mise à jour, mais les analystes notent que le MacBook Neo utilise probablement des processeurs défectueux initialement conçus pour la gamme iPhone 16 Pro, ce qui pourrait limiter leur approvisionnement. Cette pratique, consistant à utiliser des puces défectueuses, pourrait expliquer pourquoi les composants internes de l'ordinateur portable seront mis à jour environ un an après sa sortie : le fabricant sera tout simplement à court de puces et devra donc passer à des processeurs de nouvelle génération. Mais il n'y a rien de mal à cela.
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