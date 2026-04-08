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MediaTek se prépare à lancer le processeur Dimensity 9600 Pro.
Publié le: 08/04/2026 @ 23:22:55: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileD'après de nouvelles rumeurs, MediaTek pourrait abandonner l'idée de ne commercialiser qu'une seule puce dans sa série Dimensity 9600. Une version « Pro » serait prévue avant la fin de l'année et concurrencerait directement le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm. Selon une source interne, ce nouveau processeur vise des performances équivalentes à celles des ordinateurs de bureau, avec une fréquence pouvant atteindre 5 GHz et une architecture CPU améliorée. Le principal défi réside dans le refroidissement efficace d'une telle solution. Contrairement au Dimensity 9500, qui utilisait un seul cœur haute performance, le Dimensity 9600 Pro devrait intégrer deux « super cœurs », ce qui devrait améliorer significativement les performances monocœur et multicœur. Une source de Digital Chat Station affirme que cela permettra à la puce d'atteindre des performances proches de celles des ordinateurs de bureau, mais entraînera une augmentation significative des températures.

Contrairement aux PC dotés de systèmes de refroidissement imposants, les smartphones équipés d'un tel processeur sont limités à des solutions compactes comme une chambre à vapeur, parfois complétée par un refroidissement liquide ou même un ventilateur actif. Mais même ces mesures peuvent s'avérer insuffisantes, et le processeur sera finalement contraint de réduire sa fréquence à une plage plus stable de 4,00 à 4,20 GHz. Cependant, la transition vers la technologie de gravure 2 nm N2P de TSMC pourrait résoudre partiellement ce problème, en assurant un meilleur équilibre entre performances et dissipation thermique. Voilà qui est très prometteur, notamment pour les joueurs mobiles passionnés.

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