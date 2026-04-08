The Playerbase, nouvelle initiative permettant aux fans d'intégrer l'univers de jeux PlayStation

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The Playerbase, nouvelle initiative permettant aux fans d'intégrer l'univers de...
Publié le: 08/04/2026 @ 15:02:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosPlayStation a annoncé The Playerbase, un nouveau programme communautaire inédit qui offrira à certains des plus grands fans de PlayStation l’opportunité d’apparaître dans des jeux PlayStation Studios. Cette initiative débute avec Gran Turismo 7. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent déposer leur candidature pour tenter de faire partie de l’aventure. À l’issue du processus de sélection, un fan sera choisi pour apparaître dans le jeu sous la forme d’un portrait de personnage pour une durée limitée. Le participant sélectionné collaborera également à la création d’un Fantasy Logo personnalisé ainsi que d’une livrée de véhicule unique, qui seront ensuite ajoutés de manière permanente au menu Showcase de Gran Turismo 7. Dans ce cadre, la personne sélectionnée sera invitée dans un studio d’arts visuels à Los Angeles pour une journée de scan et de création en collaboration avec un designer. À terme, The Playerbase a vocation à s’étendre à d’autres jeux PlayStation Studios, avec des intégrations pensées pour respecter l’identité propre à chaque univers. Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui sur : https://www.playstation.com/fr-be/the-playerbase/
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