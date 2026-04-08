YouTube va accélérer la lecture des vidéos. Les nouvelles fonctionnalités sont réservées aux abonnés Premium.

YouTube teste deux nouvelles fonctionnalités pour ses abonnés payants : l’ajustement automatique de la vitesse de lecture et une interface simplifiée pour l’écoute en mobilité. C’est un signe supplémentaire que la plateforme cherche à convaincre les utilisateurs de s’abonner à Premium avec des avantages allant au-delà de la simple suppression des publicités. La fonction Auto Speed ajuste dynamiquement la vitesse de lecture vidéo pendant le visionnage, une fonctionnalité conçue pour gagner du temps sans nuire à la compréhension. Concrètement, cela signifie que les passages plus calmes peuvent être accélérés, tandis que les plus complexes peuvent être lus normalement. Des applications de podcast comme Overcast et Pocket Casts proposent déjà des solutions similaires ; YouTube rattrape donc son retard sur le marché audio-vidéo. Pour les utilisateurs qui regardent régulièrement des contenus longs (critiques, guides, interviews), la vitesse automatique peut réduire considérablement le temps passé devant l'écran. Cependant, ce changement n'est pas purement esthétique : ajuster la vitesse dynamiquement est différent de la régler manuellement sur 1,5x et de ne plus y penser. La seconde expérience, « En déplacement », est un mode de lecture simplifié destiné aux personnes écoutant des podcasts en déplacement. L’interface masque les commentaires et les éléments visuels superflus, ne conservant que les commandes essentielles. Ce mode s’active manuellement ou automatiquement : lorsque le téléphone détecte un mouvement pendant au moins 60 secondes, écran déverrouillé. Bien que cette fonction soit officiellement censée fonctionner uniquement sur Android, des testeurs confirment sa disponibilité également sur iOS.
YouTube Premium reste principalement associé au blocage des publicités, plutôt qu'à une réelle valeur ajoutée. Des expériences comme celle-ci visent à modifier la perception du service, notamment face à la concurrence croissante des plateformes de podcasts. Google a jusqu'au 27 avril pour évaluer les tests. Ce n'est qu'après cette date qu'il décidera si les fonctionnalités seront déployées auprès d'un public plus large ou uniquement sur la version de bureau. Il sera également intéressant de vérifier si la fonctionnalité Auto Speed sera disponible en dehors du catalogue de contenu en anglais.
YouTube Premium reste principalement associé au blocage des publicités, plutôt qu'à une réelle valeur ajoutée. Des expériences comme celle-ci visent à modifier la perception du service, notamment face à la concurrence croissante des plateformes de podcasts. Google a jusqu'au 27 avril pour évaluer les tests. Ce n'est qu'après cette date qu'il décidera si les fonctionnalités seront déployées auprès d'un public plus large ou uniquement sur la version de bureau. Il sera également intéressant de vérifier si la fonctionnalité Auto Speed sera disponible en dehors du catalogue de contenu en anglais.
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