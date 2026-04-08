YouTube va accélérer la lecture des vidéos. Les nouvelles fonctionnalités sont réservées aux abonnés Premium.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
YouTube va accélérer la lecture des vidéos. Les nouvelles fonctionnalités so...
Publié le: 08/04/2026 @ 14:30:20: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube teste deux nouvelles fonctionnalités pour ses abonnés payants : l’ajustement automatique de la vitesse de lecture et une interface simplifiée pour l’écoute en mobilité. C’est un signe supplémentaire que la plateforme cherche à convaincre les utilisateurs de s’abonner à Premium avec des avantages allant au-delà de la simple suppression des publicités. La fonction Auto Speed ​​ajuste dynamiquement la vitesse de lecture vidéo pendant le visionnage, une fonctionnalité conçue pour gagner du temps sans nuire à la compréhension. Concrètement, cela signifie que les passages plus calmes peuvent être accélérés, tandis que les plus complexes peuvent être lus normalement. Des applications de podcast comme Overcast et Pocket Casts proposent déjà des solutions similaires ; YouTube rattrape donc son retard sur le marché audio-vidéo. Pour les utilisateurs qui regardent régulièrement des contenus longs (critiques, guides, interviews), la vitesse automatique peut réduire considérablement le temps passé devant l'écran. Cependant, ce changement n'est pas purement esthétique : ajuster la vitesse dynamiquement est différent de la régler manuellement sur 1,5x et de ne plus y penser. La seconde expérience, « En déplacement », est un mode de lecture simplifié destiné aux personnes écoutant des podcasts en déplacement. L’interface masque les commentaires et les éléments visuels superflus, ne conservant que les commandes essentielles. Ce mode s’active manuellement ou automatiquement : lorsque le téléphone détecte un mouvement pendant au moins 60 secondes, écran déverrouillé. Bien que cette fonction soit officiellement censée fonctionner uniquement sur Android, des testeurs confirment sa disponibilité également sur iOS.

YouTube Premium reste principalement associé au blocage des publicités, plutôt qu'à une réelle valeur ajoutée. Des expériences comme celle-ci visent à modifier la perception du service, notamment face à la concurrence croissante des plateformes de podcasts. Google a jusqu'au 27 avril pour évaluer les tests. Ce n'est qu'après cette date qu'il décidera si les fonctionnalités seront déployées auprès d'un public plus large ou uniquement sur la version de bureau. Il sera également intéressant de vérifier si la fonctionnalité Auto Speed ​​sera disponible en dehors du catalogue de contenu en anglais.

The Playerbase, nouvelle initiative perm... »« Des millions de fausses réponses par jo...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 03-04VidéoYouTube mène-t-il des expériences sur des enfants ? Le site est inondé de contenus générés par l’IA
 31-03VidéoYouTube est désormais disponible sur Android Auto. Mais il y a un hic.
 27-03VidéoNetflix augmente à nouveau ses prix. Qu'en est-il de l'Europe ?
 18-03VidéoCliquez et notez. YouTube teste une nouvelle fonctionnalité.
 16-03VidéoAdieu Prime Video sans publicité aux États-Unis : l’offre Ultra arrive, et la 4K est payante.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos08-04
The Playerbase, nouvelle initiative permettant aux fans d'intégrer l'univers de jeux PlayStation
 Vidéo08-04
YouTube va accélérer la lecture des vidéos. Les nouvelles fonctionnalités sont réservées aux abonnés Premium.
 Google08-04
Des millions de fausses réponses par jour. Voilà comment fonctionne l'IA chez Google.
 Matériel08-04
Les connecteurs qui fondent sur la RTX 4090 sont de retour. Un chat a sauvé l'appartement d'un incendie.
 Social08-04
WhatsApp va s'améliorer. La réduction de bruit devrait être significative.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page