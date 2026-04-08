Les connecteurs qui fondent sur la RTX 4090 sont de retour. Un chat a sauvé l'appartement d'un incendie.

Les histoires de connecteurs d'alimentation fondus sur les cartes GeForce RTX 4090 refont surface, même des années après la sortie du fleuron de NVIDIA. Cette fois-ci, le propriétaire de l'ordinateur a été sauvé d'un incident plus grave par… un chat. D'après un témoignage publié sur le forum taïwanais PTT, l'utilisateur a brièvement quitté la pièce lorsqu'il a soudainement entendu son animal miauler bruyamment. À son retour, il a constaté que de la fumée s'échappait de l'ordinateur et qu'une forte odeur de brûlé se dégageait. D'après la description, l'ordinateur continuait de fonctionner mais ne répondait pas à une tentative d'arrêt standard. L'utilisateur a dû le débrancher directement de la prise secteur. La cause du problème était un connecteur d'alimentation fondu, qui était censé être en contact avec le connecteur de la carte graphique. Curieusement, l'utilisateur affirme que le câble était correctement branché et vérifié régulièrement. De plus, il n'était pas significativement plié, un défaut souvent cité comme cause potentielle de pannes similaires. Dans ce cas, l'utilisateur a utilisé une carte graphique MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio et une alimentation FSP HPT2-1000M avec le câble directement connecté à celle-ci, sans utiliser d'adaptateur.
Les problèmes de fonte des connecteurs 12VHPWR/12V-2x6 sur les cartes mères des séries RTX 40 et 50 persistent depuis le lancement de l'architecture Ada Lovelace en 2022. Entre-temps, les fabricants ont mis en œuvre diverses améliorations, allant de meilleurs connecteurs à des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Bien que ces rumeurs circulant sur Internet soient toujours à prendre avec des pincettes, le fait que le sujet revienne sur le devant de la scène après plusieurs années montre que le problème n'a toujours pas été complètement résolu. Plus important encore, la situation n'a pas dégénéré en incendie ni en dégâts permanents sur l'ensemble du décor. Sans la réaction rapide de l'animal, les conséquences auraient pu être bien plus graves.
Les problèmes de fonte des connecteurs 12VHPWR/12V-2x6 sur les cartes mères des séries RTX 40 et 50 persistent depuis le lancement de l'architecture Ada Lovelace en 2022. Entre-temps, les fabricants ont mis en œuvre diverses améliorations, allant de meilleurs connecteurs à des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Bien que ces rumeurs circulant sur Internet soient toujours à prendre avec des pincettes, le fait que le sujet revienne sur le devant de la scène après plusieurs années montre que le problème n'a toujours pas été complètement résolu. Plus important encore, la situation n'a pas dégénéré en incendie ni en dégâts permanents sur l'ensemble du décor. Sans la réaction rapide de l'animal, les conséquences auraient pu être bien plus graves.
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