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WhatsApp va s'amÃ©liorer. La rÃ©duction de bruit devrait Ãªtre significative.
PubliÃ© le: 08/04/2026 @ 00:22:55: Par Nic007 Dans "Social"
SocialWhatsApp prÃ©pare une nouveautÃ© qui pourrait considÃ©rablement amÃ©liorer le confort des conversations quotidiennes. Il s'agit d'une fonction de rÃ©duction du bruit intÃ©grÃ©e Ã  l'application, fonctionnant lors des appels vocaux et vidÃ©o. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© repÃ©rÃ©e dans une version test de l'application Android ; elle est donc encore en dÃ©veloppement et n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. D'aprÃ¨s les informations disponibles, cette nouvelle fonctionnalitÃ© filtrera automatiquement les bruits ambiants afin que votre interlocuteur entende principalement votre voix. En pratique, cela peut s'avÃ©rer utile dans de nombreuses situations du quotidien, par exemple lors d'une conversation dans une rue passante, dans un lieu bondÃ© ou par grand vent. Ces conditions entravent souvent la communication ; les solutions amÃ©liorant la qualitÃ© sonore sont donc de plus en plus indispensables. Il convient de noter que des fonctionnalitÃ©s similaires existent dÃ©jÃ  sur certaines applications et certains appareils, mais WhatsApp n'a pas encore intÃ©grÃ© son propre systÃ¨me de rÃ©duction du bruit. L'implÃ©mentation d'une telle solution constituerait un progrÃ¨s significatif pour l'amÃ©lioration de la qualitÃ© des appels, d'autant plus que cette application de messagerie est l'une des plus utilisÃ©es au monde.

Cette nouvelle option est conÃ§ue pour Ãªtre simple d'utilisation et accessible directement pendant un appel. Les utilisateurs pourront activer ou dÃ©sactiver la rÃ©duction du bruit grÃ¢ce Ã  un bouton situÃ© dans le menu d'appel. La fonctionnalitÃ© est activÃ©e par dÃ©faut, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs pourront l'utiliser sans avoir Ã  modifier aucun paramÃ¨tre. Pour l'instant, cette fonctionnalitÃ© est dÃ©ployÃ©e progressivement auprÃ¨s des utilisateurs bÃªta. WhatsApp teste donc encore son fonctionnement et recueille les commentaires des utilisateurs avant de la dÃ©ployer plus largement. Si les tests se dÃ©roulent sans problÃ¨me, la fonctionnalitÃ© devrait Ãªtre disponible dans la version stable de l'application dans les semaines ou les mois Ã  venir. Ce n'est pas la premiÃ¨re modification visant Ã  amÃ©liorer la qualitÃ© des appels dans la messagerie, mais elle pourrait bien Ãªtre l'une des plus perceptibles. En pratique, mÃªme de lÃ©gÃ¨res amÃ©liorations audio peuvent avoir un impact significatif sur l'expÃ©rience utilisateur, notamment lors d'appels passÃ©s dans des conditions acoustiques difficiles.
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