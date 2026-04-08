Microsoft simplifie Windows 11. Le Panneau de configuration disparaÃ®t progressivement.

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Microsoft simplifie Windows 11. Le Panneau de configuration disparaÃ®t progressi...
PubliÃ© le: 08/04/2026 @ 00:21:45: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft continue d'apporter des modifications Ã  Windows 11 afin d'en simplifier l'utilisation et d'amÃ©liorer ses performances. Cette fois-ci, l'accent est mis non seulement sur les nouvelles fonctionnalitÃ©s, mais aussi sur la rationalisation d'Ã©lÃ©ments dÃ©veloppÃ©s en parallÃ¨le au fil des ans. L'un des points les plus importants est le remplacement progressif du Panneau de configuration classique par une application ParamÃ¨tres plus moderne. Le Panneau de configuration a longtemps Ã©tÃ© l'un des principaux outils de gestion du systÃ¨me, mais depuis plusieurs annÃ©es, Microsoft dÃ©veloppe en parallÃ¨le l'application ParamÃ¨tres. L'entreprise indique dÃ©sormais clairement sa volontÃ© d'intÃ©grer ces nouvelles options. Ã€ terme, toutes les options disponibles dans le Panneau de configuration seront transfÃ©rÃ©es vers la nouvelle interface. Microsoft insiste sur la nÃ©cessitÃ© de faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne les paramÃ¨tres avancÃ©s liÃ©s aux rÃ©seaux et aux pÃ©riphÃ©riques tels que les imprimantes. La compatibilitÃ© Ã©tant primordiale dans ces domaines, les modifications sont dÃ©ployÃ©es progressivement afin d'Ã©viter tout problÃ¨me de performance du systÃ¨me. Microsoft souhaite rendre l'expÃ©rience Windows 11 plus cohÃ©rente visuellement et plus facile Ã  utiliser. ConcrÃ¨tement, cela implique de modifier de nombreux petits Ã©lÃ©ments susceptibles d'influencer l'utilisation quotidienne.

Les amÃ©liorations prÃ©vues comprennent une refonte des pages de paramÃ¨tres, une meilleure prise en charge du mode sombre et des modifications apportÃ©es aux outils d'accessibilitÃ© comme Narrateur. L'entreprise travaille Ã©galement Ã  l'intÃ©gration de solutions basÃ©es sur l'IA, notamment des fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã  Copilot conÃ§ues pour fonctionner sur diffÃ©rents appareils. Microsoft annonce Ã©galement des amÃ©liorations pour d'autres Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me. Dans les prochains mois, l'Explorateur de fichiers bÃ©nÃ©ficiera de modifications qui le rendront plus rapide et plus stable. L'entreprise vise Ã  amÃ©liorer non seulement les performances, mais aussi Ã  corriger des bugs mineurs d'interface et Ã  simplifier la recherche de fichiers. Des amÃ©liorations similaires seront apportÃ©es au menu DÃ©marrer et Ã  la fonction de recherche. L'objectif est de rÃ©duire les temps de chargement et d'amÃ©liorer les performances globales. Ces modifications seront dÃ©ployÃ©es progressivement au fil des mises Ã  jour systÃ¨me. ParallÃ¨lement, Microsoft s'efforce de rendre les applications Windows mieux adaptÃ©es au systÃ¨me et Ã  ses capacitÃ©s. ConcrÃ¨tement, cela signifie abandonner certaines solutions, comme les PWA, au profit de programmes conÃ§us spÃ©cifiquement pour Windows. L'entreprise met Ã©galement en place des Ã©quipes dÃ©diÃ©es Ã  l'amÃ©lioration de la qualitÃ© et de la cohÃ©rence des applications. Cette initiative s'inscrit dans une stratÃ©gie plus large visant Ã  rendre Windows non seulement fonctionnel, mais aussi plus abouti dans les moindres dÃ©tails.

Bien que les changements annoncÃ©s puissent paraÃ®tre importants, Microsoft privilÃ©gie un dÃ©ploiement progressif plutÃ´t qu'une refonte complÃ¨te en une seule fois. Les utilisateurs devraient constater des amÃ©liorations au fil des mises Ã  jour, plutÃ´t que de recevoir un systÃ¨me entiÃ¨rement reconstruit d'un seul coup. Cette approche prÃ©sente des avantages, car elle rÃ©duit les risques de problÃ¨mes et permet une prise en compte continue des retours des utilisateurs. Cependant, elle implique que le processus de migration depuis le panneau de configuration et d'organisation complÃ¨te du systÃ¨me peut prendre un certain temps.
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