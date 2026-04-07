Test Marathon (PS5) - DÃ©couvrez le nouveau jeu de tir par extraction en Ã©quipe de Bungie

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Test Marathon (PS5) - DÃ©couvrez le nouveau jeu de tir par extraction en Ã©quip...
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 19:43:30: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osDÃ©veloppÃ© par Bungie , Marathon est la nouveau projet des crÃ©ateurs de Halo et Destiny. Ce titre multijoueur PvP brutal vous plonge dans un univers bio-cybernÃ©tique riche en histoire, Ã  dÃ©couvrir au fil des parties. Pour autant, Marathon n'est pas une nouvelle licence : le premier Ã©pisode est sorti en 1994 sur Macintosh, suivi de deux suites , Marathon 2: Durandal (1995) et Marathon Infinity (1996). Lâ€™univers de Marathon (2026) sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de la trilogie originale et se dÃ©roule en l'an 2893 sur la planÃ¨te Tau Ceti IV. Nous parlons donc d'un projet ambitieux, rÃ©solument tournÃ© vers l'avenir . Et c'est prÃ©cisÃ©ment cet avenir qui soulÃ¨ve des interrogations quant Ã  la pÃ©rennitÃ© de Marathon. Le jeu sera-t-il viable Ã  long terme ? Ce projet est trÃ¨s diffÃ©rent de Destiny ; il s'agit d'un titre beaucoup plus rÃ©pÃ©titif et cyclique, avec une narration moins Ã©pique, plus proche du documentaire. Soyons clairs : l'histoire, ou plutÃ´t l'univers de Marathon, est tout Ã  fait respectable, mais l'expÃ©rience est moins Ã©pique et directe, et surtout moins visuelle. La raison en est qu'il repose presque entiÃ¨rement sur une sÃ©rie de documents Ã  lire, dont beaucoup sont excessivement volumineux et exigent de l'utilisateur un travail minutieux et indÃ©pendant pour les relier. En clair, il s'agit de recrÃ©er une mosaÃ¯que d'actualitÃ©s, d'informations, de mises Ã  jour et de rÃ©cits qui faÃ§onnent le macrocosme de Marathon, lequel, pour le dire franchement, recÃ¨le des moments trÃ¨s intÃ©ressants et des rÃ©flexions qui font inÃ©vitablement Ã©cho Ã  notre prÃ©sent et aux actions humaines, lesquelles ont toujours Ã©tÃ© Ã  l'origine de catastrophes majeures.

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