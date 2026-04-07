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Microsoft accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement des mises Ã  jour de Windows 11
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 18:58:44: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft s'apprÃªte Ã  modifier le dÃ©ploiement de la mise Ã  jour Windows 11 25H2, qui devrait s'installer automatiquement sur les ordinateurs dans les prochains mois. Cette dÃ©cision risque de susciter l'indignation des utilisateurs qui prÃ©fÃ¨rent choisir eux-mÃªmes le moment du tÃ©lÃ©chargement. La version 25H2 de Windows 11 sera dÃ©ployÃ©e progressivement sur les appareils exÃ©cutant actuellement les Ã©ditions Familiale et Professionnelle 24H2. La raison est simple : la version prÃ©cÃ©dente du systÃ¨me ne sera plus prise en charge le 13 octobre 2026. AprÃ¨s cette date, les ordinateurs ne recevront plus de correctifs de sÃ©curitÃ© ; Microsoft souhaite donc inciter les utilisateurs Ã  migrer vers la nouvelle version avant cette Ã©chÃ©ance. ConcrÃ¨tement, cela signifie que la plupart des utilisateurs n'auront aucune action supplÃ©mentaire Ã  entreprendre. Le systÃ¨me tÃ©lÃ©chargera et prÃ©parera automatiquement la mise Ã  jour, et l'utilisateur sera simplement invitÃ© Ã  redÃ©marrer son ordinateur Ã  un moment opportun. Il est Ã©galement possible de reporter temporairement l'installation, mais pas indÃ©finiment. L'un des aspects les plus intÃ©ressants de ce processus rÃ©side dans l'utilisation de mÃ©canismes basÃ©s sur l'apprentissage automatique. Microsoft annonce que le systÃ¨me dÃ©terminera automatiquement quand un ordinateur est prÃªt pour une mise Ã  jour. En thÃ©orie, l'objectif est de rÃ©duire les risques de problÃ¨mes qui surviennent souvent aprÃ¨s des modifications importantes.

L'entreprise n'a toutefois pas prÃ©cisÃ© les critÃ¨res qui seront pris en compte pour cette Ã©valuation. Il est probable qu'ils incluent la configuration matÃ©rielle, les logiciels installÃ©s et l'historique des mises Ã  jour. Cette approche vise Ã  simplifier et Ã  allÃ©ger le processus pour les utilisateurs. Cette solution soulÃ¨ve certaines inquiÃ©tudes. Les mises Ã  jour de Windows 11 provoquent souvent divers problÃ¨mes matÃ©riels ou Ã©chouent lors de l'installation. C'est pourquoi certains utilisateurs se montrent rÃ©ticents Ã  l'idÃ©e d'une gestion largement automatisÃ©e d'un processus aussi crucial que les mises Ã  jour systÃ¨me. D'autres prÃ©occupations Ã©mergent avec le rÃ´le croissant de l'IA dans le systÃ¨me. Microsoft dÃ©veloppe ses propres solutions, comme Copilot, pour accompagner les utilisateurs dans leurs tÃ¢ches quotidiennes. ParallÃ¨lement, l'entreprise reconnaÃ®t que ces outils ne sont pas sans limites, ce qui soulÃ¨ve des questions quant Ã  leur utilisation dans des domaines plus sensibles. Il est important de noter que le dÃ©ploiement automatique des mises Ã  jour ne s'applique pas Ã  tous les appareils. Les ordinateurs gÃ©rÃ©s par les services informatiques des entreprises seront toujours mis Ã  jour conformÃ©ment aux politiques internes, ce qui permet aux administrateurs de mieux contrÃ´ler l'ensemble du processus. Il en va de mÃªme pour certaines Ã©ditions systÃ¨me destinÃ©es aux entreprises et Ã  l'Ã©ducation.

La mise Ã  jour 25H2 a Ã©tÃ© publiÃ©e en octobre 2025, mais elle se concentrait initialement sur les fonctionnalitÃ©s importantes pour les entreprises. Microsoft a annoncÃ© le support de cette version jusqu'en octobre 2027, voire plus longtemps pour certaines Ã©ditions.
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