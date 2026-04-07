Les Ã‰tats-Unis rÃ©clament les donnÃ©es biomÃ©triques des EuropÃ©ens. Ils menacent de rÃ©tablir les visas.

Le dÃ©partement amÃ©ricain de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure est en pourparlers avec l'Union europÃ©enne concernant l'accÃ¨s direct aux bases de donnÃ©es biomÃ©triques europÃ©ennes. Une proposition inÃ©dite dans les relations transatlantiques est sur la table. Ce projet prÃ©voit la possibilitÃ© de comparer directement les empreintes digitales des personnes entrant aux frontiÃ¨res amÃ©ricaines avec les bases de donnÃ©es europÃ©ennes. Toute correspondance dÃ©clencherait le transfert des informations d'identification vers les Ã‰tats-Unis. En l'absence de correspondance, le systÃ¨me resterait inactif. Ce mÃ©canisme s'inscrit dans le cadre du programme de partenariat pour le renforcement de la sÃ©curitÃ© des frontiÃ¨res, mis en place par le dÃ©partement amÃ©ricain de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure. Pour les pays participant au programme d'exemption de visa, cela signifie une chose : coopÃ©rer ou risquer de perdre l'exemption de visa. Washington devrait avoir jusqu'Ã fin 2026 pour Ã©valuer l'Ã©tat de prÃ©paration des partenaires. Une Ã©ventuelle exclusion du programme entraÃ®nerait le retour des visas pour des millions d'EuropÃ©ens. Les documents nÃ©gociÃ©s dÃ©finissent un champ d'application bien plus large que la simple identification biomÃ©trique. Ils incluent Ã©galement des donnÃ©es sensibles, telles que les opinions politiques, l'appartenance Ã une organisation et les informations personnelles. Le transfert de ces informations serait autorisÃ© dans des situations spÃ©cifiques, selon l'interprÃ©tation amÃ©ricaine. Ce projet reprÃ©sente un point de tension majeur pour les autoritÃ©s de rÃ©gulation europÃ©ennes. Le ContrÃ´leur europÃ©en de la protection des donnÃ©es l'a dÃ©jÃ qualifiÃ© de premier cas de partage aussi massif de donnÃ©es personnelles avec un pays tiers.
Des demandes spÃ©cifiques Ã©mergent du cÃ´tÃ© europÃ©en. Les nÃ©gociateurs souhaitent limiter la portÃ©e de la collecte de donnÃ©es, instaurer un contrÃ´le humain sur les dÃ©cisions algorithmiques et Ã©tablir des rÃ¨gles claires pour le stockage et le transfert ultÃ©rieur des informations. Un Ã©lÃ©ment clÃ© des nÃ©gociations concerne la rÃ©ciprocitÃ©. L'Union europÃ©enne attend un accÃ¨s aux bases amÃ©ricaines Ã des conditions similaires. Le projet actuel prÃ©voit une asymÃ©trie, les donnÃ©es circulant principalement dans un seul sens. Ce point pourrait Ãªtre dÃ©terminant pour l'avenir de l'accord. Des questions se posent quant Ã la durÃ©e de conservation des donnÃ©es et Ã la responsabilitÃ© en cas d'erreur. Si ces informations sont utilisÃ©es Ã mauvais escient, un citoyen europÃ©en devrait faire valoir ses droits devant les tribunaux amÃ©ricains. Cela implique un systÃ¨me de protection des donnÃ©es totalement diffÃ©rent de celui en vigueur en Europe. Des incertitudes subsistent Ã©galement quant Ã la portÃ©e de l'utilisation des donnÃ©es. Celle-ci va d'un contrÃ´le sÃ©lectif aux frontiÃ¨res Ã des opÃ©rations analytiques beaucoup plus vastes. Les discussions avec l'Europe coÃ¯ncident avec le dÃ©veloppement rapide des systÃ¨mes biomÃ©triques aux Ã‰tats-Unis. Le service des douanes et de la protection des frontiÃ¨res des Ã‰tats-Unis (CBP) dÃ©veloppe des technologies de reconnaissance faciale, en s'appuyant notamment sur Clearview AI et de vastes bases de donnÃ©es d'images en ligne. D'autres initiatives sont prÃ©vues, comme l'exigence de fournir des Ã©chantillons d'ADN, l'historique de leurs activitÃ©s sur les rÃ©seaux sociaux et leurs coordonnÃ©es archivÃ©es pour les voyageurs exemptÃ©s de visa.
Des demandes spÃ©cifiques Ã©mergent du cÃ´tÃ© europÃ©en. Les nÃ©gociateurs souhaitent limiter la portÃ©e de la collecte de donnÃ©es, instaurer un contrÃ´le humain sur les dÃ©cisions algorithmiques et Ã©tablir des rÃ¨gles claires pour le stockage et le transfert ultÃ©rieur des informations. Un Ã©lÃ©ment clÃ© des nÃ©gociations concerne la rÃ©ciprocitÃ©. L'Union europÃ©enne attend un accÃ¨s aux bases amÃ©ricaines Ã des conditions similaires. Le projet actuel prÃ©voit une asymÃ©trie, les donnÃ©es circulant principalement dans un seul sens. Ce point pourrait Ãªtre dÃ©terminant pour l'avenir de l'accord. Des questions se posent quant Ã la durÃ©e de conservation des donnÃ©es et Ã la responsabilitÃ© en cas d'erreur. Si ces informations sont utilisÃ©es Ã mauvais escient, un citoyen europÃ©en devrait faire valoir ses droits devant les tribunaux amÃ©ricains. Cela implique un systÃ¨me de protection des donnÃ©es totalement diffÃ©rent de celui en vigueur en Europe. Des incertitudes subsistent Ã©galement quant Ã la portÃ©e de l'utilisation des donnÃ©es. Celle-ci va d'un contrÃ´le sÃ©lectif aux frontiÃ¨res Ã des opÃ©rations analytiques beaucoup plus vastes. Les discussions avec l'Europe coÃ¯ncident avec le dÃ©veloppement rapide des systÃ¨mes biomÃ©triques aux Ã‰tats-Unis. Le service des douanes et de la protection des frontiÃ¨res des Ã‰tats-Unis (CBP) dÃ©veloppe des technologies de reconnaissance faciale, en s'appuyant notamment sur Clearview AI et de vastes bases de donnÃ©es d'images en ligne. D'autres initiatives sont prÃ©vues, comme l'exigence de fournir des Ã©chantillons d'ADN, l'historique de leurs activitÃ©s sur les rÃ©seaux sociaux et leurs coordonnÃ©es archivÃ©es pour les voyageurs exemptÃ©s de visa.
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