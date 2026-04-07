Sony dÃ©voile aux dÃ©veloppeurs les premiers indices concernant la PS6.

Sony ne compte visiblement pas attendre la fin de la gÃ©nÃ©ration actuelle : lâ€™entreprise prÃ©pare dÃ©jÃ le terrain pour la PS6 et la future PlayStation Handheld. Alors que la PS5 continue de bien se vendre, le gÃ©ant japonais a dÃ©cidÃ© de se lancer dans le dÃ©veloppement de la prochaine gÃ©nÃ©ration plus tÃ´t que prÃ©vu. D'aprÃ¨s le leaker Moore's Law is Dead , Sony aurait officiellement commencÃ© Ã informer les dÃ©veloppeurs du prochain changement de gÃ©nÃ©ration. L'entreprise prÃ©voirait deux appareils : la console PS6 classique et une PlayStation Handheld compacte, qui devrait Ãªtre plus puissante que la Xbox Series S. La sortie des deux consoles est prÃ©vue pour fin 2027 ou 2028. Cependant, la pÃ©nurie actuelle de mÃ©moire rend 2028 plus probable.
Il est intÃ©ressant de noter que le mode d'Ã©conomie d'Ã©nergie rÃ©cemment introduit sur la PS5 vise Ã servir de base Ã l'adaptation des performances des consoles portables. Autrement dit, Sony teste dÃ©jÃ l'exÃ©cution de jeux actuels sur du matÃ©riel moins puissant. Microsoft poursuit une approche similaire depuis des annÃ©es avec la Xbox Series S. Le lancement tardif de la PS5 et les problÃ¨mes d'approvisionnement mondiaux ont conduit de nombreux observateurs Ã prÃ©dire un retard pour la prochaine gÃ©nÃ©ration. Or, Sony accÃ©lÃ¨re clairement le rythme, et un nouvel affrontement avec Xbox pourrait survenir plus tÃ´t que prÃ©vu. C'est important pour les joueurs qui envisagent d'acheter du matÃ©riel plus performant et pour les dÃ©veloppeurs de jeux qui devront prendre en compte l'Ã©volutivitÃ© de leurs productions. Sony devrait Ã©galement abandonner progressivement le support de la PS4, concentrant ses ressources sur de nouvelles plateformes. Il est judicieux de suivre de prÃ¨s les prochaines mises Ã jour du SDK PS5 ; chacune dâ€™elles pourrait apporter de nouveaux Ã©lÃ©ments prÃ©paratoires Ã la PS6.
Il est intÃ©ressant de noter que le mode d'Ã©conomie d'Ã©nergie rÃ©cemment introduit sur la PS5 vise Ã servir de base Ã l'adaptation des performances des consoles portables. Autrement dit, Sony teste dÃ©jÃ l'exÃ©cution de jeux actuels sur du matÃ©riel moins puissant. Microsoft poursuit une approche similaire depuis des annÃ©es avec la Xbox Series S. Le lancement tardif de la PS5 et les problÃ¨mes d'approvisionnement mondiaux ont conduit de nombreux observateurs Ã prÃ©dire un retard pour la prochaine gÃ©nÃ©ration. Or, Sony accÃ©lÃ¨re clairement le rythme, et un nouvel affrontement avec Xbox pourrait survenir plus tÃ´t que prÃ©vu. C'est important pour les joueurs qui envisagent d'acheter du matÃ©riel plus performant et pour les dÃ©veloppeurs de jeux qui devront prendre en compte l'Ã©volutivitÃ© de leurs productions. Sony devrait Ã©galement abandonner progressivement le support de la PS4, concentrant ses ressources sur de nouvelles plateformes. Il est judicieux de suivre de prÃ¨s les prochaines mises Ã jour du SDK PS5 ; chacune dâ€™elles pourrait apporter de nouveaux Ã©lÃ©ments prÃ©paratoires Ã la PS6.
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