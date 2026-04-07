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Bonnes et mauvaises nouvelles concernant les nouveaux processeurs Nova Lake d'Intel
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 14:30:03: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel prÃ©pare l'un des lancements les plus importants de sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs, mais les derniÃ¨res informations pourraient surprendre ceux qui espÃ©raient la sortie de la carte graphique Xe4 Â« Druid Â». Au lieu d'une nouvelle architecture GPU, la famille Nova Lake s'appuierait uniquement sur la gamme Xe3 actuelle. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura aucun changement significatif. D'aprÃ¨s les informations rÃ©centes de Jaykihn, un informateur rÃ©putÃ©, Intel aurait abandonnÃ© la puce hybride Xe3/Xe4 initialement envisagÃ©e pour les processeurs Nova Lake. Cela signifie que les rumeurs concernant l'utilisation de la puce graphique Druid dans cette gÃ©nÃ©ration Ã©taient probablement prÃ©maturÃ©es. Par consÃ©quent, si ces fuites se confirment, Nova Lake n'apportera pas la rÃ©volution graphique intÃ©grÃ©e espÃ©rÃ©e par certains passionnÃ©s. Intel devrait adopter une approche plus prudente, en s'appuyant sur des solutions Ã©prouvÃ©es plutÃ´t que de dÃ©velopper un GPU entiÃ¨rement nouveau. L'absence de Xe4 ne signifie pas pour autant que Nova Lake sera ennuyeux. Au contraire, cette architecture promet d'Ãªtre l'une des plus puissantes d'Intel depuis des annÃ©es. On parle de nouveaux cÅ“urs Coyote Cove pour les processeurs hautes performances et d'Arctic Wolf pour les processeurs Ã  faible consommation. De plus, une architecture Compute Tile double devrait permettre des configurations jusqu'Ã  52 cÅ“urs pour les ordinateurs de bureau. Les versions mobiles devraient atteindre 28 cÅ“urs, ce qui est Ã©galement trÃ¨s prometteur. Intel devrait par ailleurs rÃ©introduire le cache L2 partagÃ© pour les cÅ“urs P, ce qui pourrait se traduire par une augmentation significative de l'IPC et une communication inter-unitÃ©s amÃ©liorÃ©e.

Les performances graphiques intÃ©grÃ©es devraient rester modestes sur les modÃ¨les HX de bureau et portables. Selon certaines fuites, il s'agirait d'une puce Xe3 double cÅ“ur, ce qui suggÃ¨re qu'Intel considÃ¨re toujours ces puces comme la base des ordinateurs dotÃ©s d'un GPU dÃ©diÃ©, la partie graphique intÃ©grÃ©e n'ayant qu'un rÃ´le de secours. Le changement le plus intÃ©ressant ne rÃ©side pas dans le GPU intÃ©grÃ© lui-mÃªme, mais dans le bloc gÃ©rant le multimÃ©dia et l'affichage. Intel passerait au Xe3P, ce qui pourrait se traduire par un progrÃ¨s significatif en termes de capacitÃ©s de codecs et d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Le moteur multimÃ©dia pourrait bien Ãªtre le principal atout de Nova Lake. La nouvelle architecture devrait prendre en charge le VVC (H.266) et peut-Ãªtre mÃªme l'AV2. Pour les utilisateurs, cela se traduirait par une meilleure qualitÃ© de streaming, un encodage vidÃ©o plus efficace et une consommation de bande passante rÃ©duite avec les formats modernes. Si Intel persiste dans cette voie, Nova Lake pourrait tirer un avantage considÃ©rable non seulement des performances graphiques, mais aussi des capacitÃ©s multimÃ©dias, qui prennent une importance croissante de nos jours. Si les fuites s'avÃ¨rent exactes, Intel pourrait dÃ©voiler les premiers dÃ©tails lors du Computex, et la prÃ©sentation complÃ¨te devrait avoir lieu au CES l'annÃ©e prochaine.
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