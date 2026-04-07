Chrome accÃ©lÃ©rera le chargement des pages. Google ralentira le chargement des vidÃ©os et des fichiers audio.

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Chrome accÃ©lÃ©rera le chargement des pages. Google ralentira le chargement des ...
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 14:26:37: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle Chrome pourrait bientÃ´t bÃ©nÃ©ficier d'une amÃ©lioration qui accÃ©lÃ©rera le chargement des pages web. Google travaille Ã  l'extension de son mÃ©canisme de chargement diffÃ©rÃ©, une technique qui retarde le chargement de certains Ã©lÃ©ments de la page. Cette fois-ci, les modifications concerneront non seulement les images et les cadres, mais aussi les contenus vidÃ©o et audio. Le chargement diffÃ©rÃ© n'est pas nouveau et est utilisÃ© depuis plusieurs annÃ©es dans les navigateurs basÃ©s sur Chromium. Il permet aux images et aux contenus intÃ©grÃ©s de se charger uniquement lorsque l'utilisateur les survole en faisant dÃ©filer la page. ConcrÃ¨tement, cela signifie que la page s'affiche plus rapidement, permettant aux utilisateurs d'interagir avec elle sans avoir Ã  attendre le chargement complet de tous les Ã©lÃ©ments. La nouveautÃ© rÃ©side dans le fait que Google souhaite Ã©tendre cette solution aux contenus vidÃ©o et audio. Ainsi, ces contenus ne se chargeront pas immÃ©diatement Ã  l'ouverture de la page, mais seulement en cas de besoin. Pour les pages longues ou les sites riches en contenu, cela pourrait rÃ©duire considÃ©rablement les temps de chargement. Charger ces fichiers dÃ¨s le dÃ©but peut surcharger votre bande passante et ralentir l'ensemble du site web ; retarder ce processus apportera donc de rÃ©els avantages.

Cette modification sera intÃ©grÃ©e Ã  une prochaine version de Chrome, pour ordinateurs et appareils mobiles. Les utilisateurs pourront constater une amÃ©lioration de la vitesse de chargement des pages, notamment sur les appareils d'entrÃ©e de gamme ou avec une connexion internet lente. Cette solution Ã©tant dÃ©veloppÃ©e dans le cadre du projet Chromium, il y a de fortes chances qu'elle soit Ã©galement intÃ©grÃ©e Ã  d'autres navigateurs utilisant le mÃªme moteur. C'est notamment le cas de Microsoft Edge, qui repose lui aussi sur la technologie Google. Bien que ce changement puisse paraÃ®tre mineur pour l'utilisateur lambda, il peut avoir un impact considÃ©rable sur l'expÃ©rience en ligne. Les sites web qui se chargent plus rapidement sont tout simplement plus pratiques Ã  utiliser, notamment sur les appareils mobiles. Pour les dÃ©veloppeurs web, cela reprÃ©sente un outil supplÃ©mentaire d'optimisation des performances. Face Ã  la multiplication des contenus multimÃ©dias sur le web, ces solutions deviennent de plus en plus importantes, car elles permettent d'Ã©quilibrer richesse des contenus et rapiditÃ© d'exÃ©cution.
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