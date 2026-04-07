Linux fait ses adieux au 486. Un processeur vieux de prÃ¨s de quarante ans n'est plus pris en charge.

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Linux fait ses adieux au 486. Un processeur vieux de prÃ¨s de quarante ans n'est...
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 14:24:29: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxDans un monde marquÃ© par les nouvelles architectures et des logiciels toujours plus exigeants, une dÃ©cision a Ã©tÃ© prise qui revÃªt, pour beaucoup, une portÃ©e symbolique. Les crÃ©ateurs du noyau Linux ont entamÃ© le processus de retrait du support du lÃ©gendaire processeur Intel 486. Ce processeur, apparu Ã  la fin des annÃ©es 1980, a longtemps Ã©tÃ© un pilier du dÃ©veloppement des ordinateurs personnels. Aujourd'hui, sa prÃ©sence dans un systÃ¨me d'exploitation moderne devient de plus en plus difficile Ã  justifier. Cette dÃ©cision n'est pas le fruit du hasard. Linus Torvalds avait dÃ©jÃ  indiquÃ© la direction que prendrait le projet. Sa position est claire : maintenir la prise en charge d'une architecture aussi ancienne n'apporte aucun avantage rÃ©el et alourdit le dÃ©veloppement du systÃ¨me. ConcrÃ¨tement, cela implique de maintenir du code supplÃ©mentaire pour assurer la compatibilitÃ©. Cette partie de l'infrastructure nÃ©cessite du travail de dÃ©veloppement et peut Ãªtre source de problÃ¨mes. L'Ã©quipe de dÃ©veloppement du noyau souligne de plus en plus qu'il est prÃ©fÃ©rable d'investir les ressources dans le dÃ©veloppement de fonctionnalitÃ©s modernes. Les changements ne se limitent plus Ã  des annonces. Le dÃ©veloppement de la prochaine version du noyau a notamment inclus des correctifs supprimant des options essentielles liÃ©es Ã  la prise en charge du processeur 486. L'un de ces correctifs, rÃ©digÃ© par Ingo Molnar, indique clairement l'orientation des dÃ©veloppements futurs. La suppression des configurations concernÃ©es rendra impossible la crÃ©ation de nouvelles versions du systÃ¨me pour cette architecture. Il s'agit de la premiÃ¨re Ã©tape d'un processus qui aboutira probablement Ã  la suppression complÃ¨te des Ã©lÃ©ments de support restants.

Intel a lancÃ© le processeur 486 en 1989. Ã€ l'Ã©poque, il s'agissait d'une rÃ©volution qui a Ã©tabli de nouvelles normes en matiÃ¨re de performances. Cependant, aujourd'hui, la diffÃ©rence entre ce processeur et les puces modernes est difficilement perceptible. Les distributions Linux modernes nÃ©cessitent une puissance de traitement et une mÃ©moire nettement supÃ©rieures. Maintenir la compatibilitÃ© avec un matÃ©riel aussi limitÃ© implique des compromis de moins en moins judicieux au quotidien. Pour un petit groupe de passionnÃ©s, c'est un tournant dÃ©cisif. Les machines plus anciennes restent fonctionnelles et sont encore utilisÃ©es dans des projets de niche. Avec l'arrivÃ©e de nouvelles versions du noyau, il deviendra nÃ©cessaire de conserver les anciennes versions LTS ou de passer Ã  du matÃ©riel plus rÃ©cent. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la plateforme. Les projets amateurs, les ordinateurs rÃ©tro et les conceptions expÃ©rimentales continueront d'utiliser les versions existantes du systÃ¨me. ParallÃ¨lement, des initiatives sont en cours pour concevoir de nouvelles cartes mÃ¨res compatibles avec les anciens systÃ¨mes. Pendant des annÃ©es, Linux a Ã©tÃ© rÃ©putÃ© pour sa large compatibilitÃ©. DÃ©sormais, le projet s'oriente vers la simplification et l'optimisation. Pour certains, il s'agit d'une Ã©volution naturelle, pour d'autres, de la fin d'une Ã©poque oÃ¹ les anciens ordinateurs pouvaient rivaliser avec les logiciels modernes.
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