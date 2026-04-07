Intel n'abandonne pas le socket LGA 1700. De nouvelles cartes mÃ¨res sont en prÃ©paration.

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Intel n'abandonne pas le socket LGA 1700. De nouvelles cartes mÃ¨res sont en prÃ...
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 14:23:15: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel s'apprÃªtait rÃ©cemment Ã  mettre un terme dÃ©finitif Ã  la plateforme LGA 1700, mais a dÃ©cidÃ© de lui donner une seconde vie. Ce choix n'est pas anodin et entraÃ®ne directement des problÃ¨mes de disponibilitÃ© pour la prochaine gÃ©nÃ©ration de mÃ©moire. La plateforme LGA 1700 est arrivÃ©e en 2021 avec les processeurs Alder Lake et les puces Raptor Lake qui ont suivi. Elle a marquÃ© une Ã©tape importante pour Intel, en introduisant une architecture Ã  cÅ“urs hybrides. Pour de nombreux utilisateurs, elle est devenue la base des ordinateurs de jeu et de travail. L'objectif Ã©tait de passer rapidement Ã  des solutions plus rÃ©centes, telles que la LGA 1851 et la future LGA 1954. En pratique, cela aurait signifiÃ© l'abandon dÃ©finitif de l'ancienne norme. Aujourd'hui, la situation est diffÃ©rente. La mÃ©moire DDR5 est un Ã©lÃ©ment clÃ© dans ce contexte. Sa disponibilitÃ© reste limitÃ©e et son prix Ã©levÃ©. Face Ã  cette situation, de nombreux utilisateurs et fabricants de matÃ©riel informatique se tournent Ã  nouveau vers les modules DDR4, dont l'efficacitÃ© est Ã©prouvÃ©e. Dans ce contexte, la plateforme LGA 1700 offre un avantage que les solutions plus rÃ©centes d'Intel n'ont pas : elle prend en charge Ã  la fois la DDR4 et la DDR5. Cela offre aux fabricants et aux clients une plus grande flexibilitÃ© lors de la conception d'ordinateurs.

De nouveaux produits indiquent qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de cap temporaire. La carte mÃ¨re ASRock H610M Combo II , par exemple, propose une approche unique de la mÃ©moire vive. Elle permet l'utilisation simultanÃ©e de diffÃ©rentes normes de RAM, grÃ¢ce Ã  ses emplacements pour DDR4 et DDR5. Cette solution s'adresse Ã  ceux qui souhaitent mettre Ã  niveau leur matÃ©riel progressivement, sans avoir Ã  remplacer tous les composants d'un coup. La dÃ©cision de prolonger la durÃ©e de vie d'une plateforme ancienne est inhabituelle pour Intel. L'entreprise privilÃ©gie gÃ©nÃ©ralement une transition rapide vers les nouvelles gÃ©nÃ©rations et l'abandon des solutions plus anciennes. Par le passÃ©, AMD a adoptÃ© une approche diffÃ©rente, en maintenant la prise en charge des anciens sockets pendant de nombreuses annÃ©es. Aujourd'hui, Intel semble imiter ce modÃ¨le, bien que face aux dÃ©fis du marchÃ©. Le retour du socket LGA 1700 signifie que les anciens processeurs ne disparaÃ®tront pas aussi rapidement du marchÃ©. Les utilisateurs ont ainsi plus de temps pour effectuer leur mise Ã  niveau, et les fabricants peuvent combler le manque de mÃ©moire DDR5. C'est Ã©galement une bonne nouvelle pour ceux qui assemblent un PC avec un budget limitÃ©, car la possibilitÃ© d'utiliser de la mÃ©moire DDR4 moins chÃ¨re reste un atout considÃ©rable.
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